Matera fuori moda….Salta il ”Premio Moda Città dei Sassi”

Peccato…ma era inevitabile che accadesse. Quando non ci sono sensibilità, attenzione, sostegno verso iniziative che aggiungono fascino, ”appeal”, valore aggiunto all’economia turistica locale non si va da nessuna parte. Anzi si arretra e per quest’anno si getta la spugna, rinviando a tempi migliori. Del resto la crisi morde… E’ quello che hanno deciso gli organizzatori del ”Premio Moda Città dei Sassi” una eccellenza che ha portato, ora negli antichi rioni di tufo, ora al Piano, stilisti e proposte interessanti, valorizzando tante giovani professionalità. Peccato. E lo abbiamo detto anche in occasione della ”rinuncia” a tenere la manifestazione dagli organizzatore del ”Womens’ Fiction festival”. Così non si può andare avanti. Con le ‘spighe vacanti’, come si dice in dialetto materano, non si produce farina per il pane…ma solo carestie.



IL COMUNICATO DEL PREMIO MODA

M A T E R A

C A P I T A L E E U R O P E A D E L L A C U L T U R A

P R E M I O D E L L E E C C E L L E N Z E

d e l S e t t o r e

“ A r t i – F a s h i o n – D e s i g n – C r e a t i v i t à – C i n e m a – C u l t u r a – F o o d ”

COMUNICATO

I promotori del Premio Moda® Città dei Sassi (Matera), che da oltre 15 anni organizzano l’importante

rassegna nel settore Moda, annunciano la decisione di rimandare l’edizione di Settembre 2022 per

motivi organizzativi legati alla crisi economica e alla persistenza di Covid 19 ancora in atto.

Per i Follower, Stilisti, Giornalisti, Sponsor e Collaboratori e per quanti seguono da anni il Premio

Moda® Città dei Sassi (Matera) è solo un arrivederci alla 12° Edizione che, per l’impegno sempre

profuso nella organizzazione, si prospetta straordinaria, innovativa, adeguata al tempo storico, con la

voglia di dare un’opportunità ancora più inclusiva al settore Moda che è stato tra i più penalizzati nel

periodo appena trascorso per la pandemia.

Pertanto in attesa di nuove date da mettere in cantiere, ci stiamo impegnando sin d’ora per garantire

una sostanziale rigenerazione del format, aspettando quanti ancora vorranno aderire alla 12° Edizione

con nuove idee e collezioni, per raggiungere un giusto restyling della nostra rassegna Premio Moda

Città dei Sassi (Matera).

Nel contempo si ritengono solo sospese le adesioni di quanti hanno già aderito alla edizione di

settembre 2022.

La Moda E’ Cultura.

Matera, 21/07/2022