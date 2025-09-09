Matera: fino al 20 settembre in mostra “Marc Noël Avatar: When the invisible becomes visible…”

Sabato 6 settembre 2025, presso l’Ipogeo Culturale della Lega Navale Italiana – Sezione di Matera-Magna Grecia in Via Fiorentini 103-107 nel Sasso Barisano, si è svolto con grande interesse del pubblico che ha preso parte il vernissage della mostra personale dell’artista belga Marc Noël Avatar, dal titolo “When the invisible becomes visible…”.

L’evento inaugurale ha visto la presenza istituzionale dell’assessore comunale Angela Braia e del Presidente del Consiglio Comunale facente funzioni Donato Braia, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa culturale, sottolineandone il valore innovativo e la capacità di arricchire l’offerta culturale della città di Matera.

La mostra, curata dalla storica dell’arte dott.ssa Carmela Loiacono e promossa dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Matera-Magna Grecia e MaterAcqua rappresentata dal direttore del CEAS Francesco Bianchi, con il patrocinio del Comune di Matera, della Provincia di Matera, propone un percorso affascinante nell’arte dei dipinti quantistici, un linguaggio creativo che unisce ricerca estetica, scienza e percezione sensoriale.

Le opere di Marc Noël Avatar offrono infatti tre diverse esperienze visive: alla luce del giorno, sotto la luce UV e persino nel buio completo, dove continuano a vivere e a sorprendere lo spettatore.

La mostra sarà visitabile fino al 20 settembre 2025, dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. L’ingresso è libero.

