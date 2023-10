Matera Film Festival 2023, il programma del 2 ottobre

Domani, terza giornata del Matera Film Festival 2023 (in programma dal 30 settembre al 7 ottobre nella “Città dei Sassi”) che prevede un ricco programma di eventi, ospiti e proiezioni, prenotabili sul sito ufficiale www.materafilmfestival.it. Lunedì 2 ottobre, si apre al CineTeatro Comunale G.Guerrieri con EROI PER CASA con un evento, aperto al pubblico e alle scuole, dedicato alle fatine più amate bambini. Alle 10,00 Rainbow presenta infatti in anteprima mondiale la miniserie inedita “Winx Club – La Magia dell’Italia”. Per l’occasione, intervengono Luca Di Gianfrancesco, Capo Ufficio VI della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Tiziana D’Oppido, Assessora alla Cultura del Comune di Matera, Michele Casino, Assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata e Dario Toma, Presidente del Matera Film Festival. Il programma riprende alle 16.00 al CineTeatro Comunale G.Guerrieri: per la sezione MFF SHORT verranno proiettati l’iraniano World Cup di Maryam Khodabakhsh, il greco Nothing Holier Than A Dolphin di Isabella Margara e Pin Pon del francese Baptiste Drapeau. Ore 16:50 per FOCUS ITALIA il corto Tracce Di Rocco di Marina Resta e Sassiwood di Antonio Andrisani che a seguire incontra il pubblico in dialogo con il Presidente del MFF Dario Toma.

Negli appuntamenti serali i film in concorso: alle 19,30 per MFF DOC, L’uomo piu’ buono del mondo di Angelo Figorilli e Francesco Paolucci che a seguire incontrano il pubblico raccontando le vicende di Carlo Tresca cui è dedicato il doc: un immigrato italiano che guida scioperi che durano mesi, pubblica giornali che denunciano padroni e mafiosi, vince e perde decine di processi per la libertà delle sue idee e dei lavoratori di ogni paese immigrati in America. Per quasi quarant’anni l’FBI lo considera tra i più pericolosi sovversivi d’America. Viene da Sulmona, Abruzzo, è sindacalista, giornalista, socialista, rivoluzionario, anarchico, antifascista e antistalinista, scomodo per tutti. Forse voleva tornare in Italia per partecipare alla liberazione del paese ma un colpo di pistola alla schiena lo uccide una sera d’inverno. É l’11 gennaio del 1943. Al suo funerale a New York un corteo di ottanta automobili cariche di fiori e migliaia di persone. Operai, tessitrici, intellettuali, artisti, scrittori piangono quello che fu definito “l’uomo più buono del mondo”. Poi su di lui, per anni, scende il silenzio. A seguire per MFF FEATURE, Four Souls Of Coyote dell’ungherese, maestro dell’animazione Áron Gauder, che introdurrà il film che è un Viaggio affascinante e seducente nella cosmogonia dei nativi americani che riecheggia le grandi preoccupazioni ecologiche contemporanee. Chiude la serata alle ore 22.30 Nightwatching di Peter Greenaway per la RETROSPETTIVA a lui dedicata. Nel film viene affrontato il rapporto tra arte e potere e narrata la storia del pittore olandese Rembrandt e della realizzazione de ‘La Ronda di notte’, il suo più celebre dipinto, che gli procurò fama e rovina al tempo stesso.