Matera Fiction: oggi, 4^ ed ultima giornata, con Carlo Verdone e Eugenio Bennato

Oggi, domenica 4 giugno, si conclude la prima edizione del MATERA FICTION, osservatorio sulla serialità televisiva internazionale. Da segnalare la curiosissima, inedita e originale mostra che omaggia, con materiale rarissimo, la Basilicata attraverso lo sceneggiatore e scrittore di origini lucane Carlo Alianello e il “re degli sceneggiati televisivi” Anton Giulio Majano. Mentre, sempre in tema di telefilm targati RAI, sarà presente il Capo struttura RAI fiction Michele Zatta, responsabile delle produzioni internazionali. Tra i nomi illustri di cinema e televisione italiana di questa serata ci sono: Carlo Verdone ed Eugenio Bennato. In anteprima nazionale, alle 18.00, nel Cinema Guerrieri saranno proiettate le prime clip di “PER ELISA”, la fiction girata tra Potenza e Matera e PROSSIMAMENTE SU RAI 1, dedicata all’omicidio di Elisa Claps. Un fatto di cronaca nera in cui -purtroppo come ricorderemo tutti- fu vittima una studentessa, nata a Potenza il 21 gennaio 1977 e uccisa a sedici anni. “Scomparve nella città natale il 12 settembre 1993, e se ne persero le tracce per oltre sedici anni fino a quando il suo cadavere fu ritrovato nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza il 17 marzo 2010. Le indagini successive appurarono che la morte della giovane avvenne lo stesso giorno della sua scomparsa per mano di Danilo Restivo che fu giudicato colpevole anche dell’uccisione, compiuta nel 2002 in territorio britannico, di una vicina di casa, Heather Barnett. Elisa Claps era una studentessa al terzo anno del liceo classico di Potenza. La mattina di domenica 12 settembre 1993 Elisa uscì di casa per recarsi a una funzione religiosa nella vicina chiesa insieme ad un’amica, promettendo a Gildo, uno dei due fratelli maggiori, che sarebbe rientrata entro le ore 13 per raggiungere la famiglia nella casa di campagna dei Claps per pranzare tutti insieme. Secondo le testimonianze, la giovane aveva in realtà concordato con l’amica in questione di recarsi presso la chiesa della Santissima Trinità,nel centro di Potenza, per incontrare un amico che doveva consegnarle un regalo per festeggiare la promozione agli esami di riparazione. Da quel momento di lei si persero le tracce. L’inchiesta venne inizialmente assegnata alla Procura della Repubblica di Potenza e il caso affidato alla PM Felicia Genovese. Fu scoperto che la persona incontrata da Elisa era Danilo Restivo, ventunenne originario di Erice in Sicilia e trasferitosi da ragazzino a Potenza con la famiglia, dove il padre Maurizio aveva assunto l’incarico di direttore della Biblioteca nazionale potentina.[7] Restivo risultò essere stato l’ultima persona ad aver visto la ragazza.. Gli inquirenti scoprirono che Restivo aveva l’abitudine di importunare le ragazze delle quali si invaghiva, effettuando spesso telefonate mute nelle quali si sentiva la colonna sonora del film Profondo rosso o il brano Per Elisa di Beethoven. Un’altra abitudine di Restivo era quella di tagliare di nascosto ciocche di capelli a giovani donne con un paio di forbici, che portava sempre con sé. Alcune amiche di Elisa dichiararono che Restivo aveva tentato di corteggiarla senza successo e che era abitudine del giovane cercare di ottenere appuntamenti dalle ragazze da cui era attratto con la scusa di offrire piccoli doni, diventando poi aggressivo e violento nel momento in cui queste rifiutavano i suoi approcci. Quando apprese che la giovane aveva avuto un appuntamento con Restivo, la madre di Elisa focalizzò la sua attenzione contro il ragazzo, dichiarando che, con ogni probabilità, Danilo aveva ucciso Elisa e ne aveva occultato il corpo. La madre quindi chiese ripetutamente agli inquirenti d’indagare a fondo su Restivo, ma senza esito. Nel frattempo, nel 2002, il fratello di Elisa, Gildo, in accordo con tutta la famiglia, ebbe l’idea di creare la prima associazione dei familiari delle persone scomparse: l’Associazione Penelope.”

PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA

Domenica 4 giugno

CINEMA COMUNALE GERARDO GUERRIERI

ore 11

LA FICTION CHE FU

Matera agli albori della televisione italiana

MOSTRA INEDITA

BIBLIOTECA PROVINCIALE

TOMMASO STIGLIANI

P.zza Vittorio Veneto

Omaggio a Anton Giulio Majano

partecipa

Paola Majano (figlia del regista)

Dopo l’inaugurazione sarà offerto un aperitivo ai visitatori

ore 16

Proiezione de L’alfiere (1 puntata)

di Anton Giulio Majano

ore 18

Gli incontri

Mare fuori: i segreti di un successo

partecipa

MICHELE ZATTA

Capo struttura RAI Fiction e responsabile delle produzioni internazionali

Scrittura forte e responsabilità creativa

partecipano

CRISTIANA FARINA e MAURIZIO CAREDDU sceneggiatori della serie

Anteprime:

Elisa Claps

(alcune scene in anteprima della fiction RAI girata tra Potenza e Matera)

conduce Barbara Capponi giornalista TG1

ore 19

I format italiani di successo

VITA DA CARLO (Paramount)

partecipa

CARLO VERDONE

conduce Barbara Tarricone Hamilton giornalista Sky

ore 21

Televisione oltre… Sonorità

Piazza S. Francesco

(in caso di pioggia l’evento avrà luogo presso il Cinema Teatro Guerrieri)

EUGENIO BENNATO

presenta

Briganti

Omaggio a L’eredità della Priora

Durante gli intervalli degustazione gratuita di prodotti tipici per gli spettatori

TARGHE DORO SERIAL AWARDS INTERNAZIONAL

I premi dedicati alla serialità internazionale