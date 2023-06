MATERA FICTION: il programma dei primi due giorni (1-2 giugno)

Comincia oggi la prima edizione del MATERA FICTION rassegna diretta da Giuseppe Papasso, osservatorio sulla serialità televisiva internazionale che concentra tematiche apparentemente eterogenee tra loro, in un unico e ricco programma che le mette in relazione, spaziando dal cinema all’editoria, dalla musica alla televisione. Il tema cardine è la “fiction”. La serialità televisiva spalmata su diverse giornate di studi tra testimonianze, approfondimenti, mostre tematiche, musiche, degustazioni di piatti tipici.

Tra gli intenti di fondo, quello di rileggere e favorire la multietnicità, la valorizzazione dei territori, i cambiamenti nello sviluppo sociale ed economico, la memoria storica, la riscoperta delle aree interne facendo, dell’attuale Basilicata, così come la storia la descrive, la proiezione di quella che è stata nel tempo, ossia un crogiolo di culture, etnie, credenze. Personaggi, trame, ambientazioni, temi e tendenze si fanno argomenti di studio e approfondimento sorvolando, in questa edizione, tanto sull’America latina con la presenza del Brasile e dell’Argentina, quanto sull’area mediterranea per la quale sono presenti Algeria, Tunisia e Turchia.

Un punto forte del programma sarà la curiosissima, inedita, originale mostra che omaggia, con materiale rarissimo, la Basilicata attraverso lo sceneggiatore e scrittore di origini lucane Carlo Alianello e il “re degli sceneggiati televisivi” Anton Giulio Majano. E parlando di telefilm targati RAI, non potrà mancare il Capo struttura RAI fiction Michele Zatta, responsabile delle produzioni internazionali La rassegna è organizzata dalla GFG Media Associati con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera, del Comune di Matera, di Matera 2019, Lucania Film Commission, Rai Basilicata, Tgr in collaborazione con Rai Fiction, Rai Teche, Mediaset e Tv Globo.

PROGRAMMA DI OGGI E DI DOMANI

Giovedì 1 giugno

CINEMA COMUNALE GERARDO GUERRIERI

ore 17

Proiezione Turchia

ore 18

La nuova serialità nel mediterraneo

Panel dedicato alle produzioni internazionali

Turchia

partecipano

Onur Saylak, attore, regista

Hakan Gunday, scrittore sceneggiatore

Tunisia

partecipa

Lassaad Oueslati, regista sceneggiatore

Algeria

partecipa

Oussema Kobbi, regista, sceneggiatore

Ugo lo Pinto, direttore fotografia

conduce Barbara Tarricone Hamilton giornalista Sky

ore 19,00

Panel dedicato a Sky

ore 21

Televisione oltre… Sonorità

MAFALDA MINNOZZI & PAOUL RICCI

Presentano il concerto

Todas As Mulheres do Mundo

Introduce lo spettacolo Eva immediato

Colonna sonora della serie tv brasiliana

Durante gli intervalli degustazione gratuita di prodotti tipici per gli spettatori

——————————————————————–

venerdì 2 giugno

partenza PIAZZETTA PASCOLI

ore 9

Cineturismo

Sulle tracce di Imma Tataranni…

APE CALESSINO TOUR

Visita guidata gratuita a Matera nei luoghi dove è stata girata la fiction

Info e prenotazioni: MARTULLI VIAGGI 0835 334543

ore 17

CINEMA COMUNALE GERARDO GUERRIERI

Proiezione Brasile

ore 19

Brasile: la serialità di Tv Globo

Panel dedicato alle produzioni internazionali

Brasile

partecipa

Jorge Furtado, produttore, regista, sceneggiatore

Argentina

contributi

Tamara Tenenbaum scrittrice, sceneggiatrice

conduce Barbara Tarricone Hamilton giornalista Sky

Gli autori e il regista della serie selezionate incontreranno il pubblico in sala

ore 19

Panel dedicato a produzioni Mediaset

Le novità delle reti Mediaset

partecipano Alfonso Cometti Capo struttura produzioni MEDIASET e Maurizio Momi, produttore

ore 21

Televisione oltre… Sonorità

OMAGGIO A RYUICHI SAKAMOTO

Concerto di

PAOLO VIVALDI e i SOLISTI DELL’AUGUSTEO

Introduce lo spettacolo Eva immediato

Durante gli intervalli degustazione gratuita di prodotti tipici per gli spettatori