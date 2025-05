MATERA FICTION APRE IL 30 MAGGIO CON DAVID CRONENBERG E PROSEGUE DAL 4 ALL’8 GIUGNO – TERZA EDIZIONE

La città di Matera si prepara ad accogliere la terza edizione del MATERA FICTION, un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e serie TV. Il 30 maggio e dal 4 all’8 giugno, il festival offrirà un’esperienza unica, con la partecipazione di grandi nomi del settore e una programmazione ricca di sorprese.

Ad aprire il festival sarà infatti il celebre regista canadese David Cronenberg, che presenterà il suo nuovo film The Shrouds – Segreti sepolti durante una serata evento il 30 maggio alle 19.00 presso il Cinema Comunale Guerrieri. Il film, presentato in concorso al Festival di Cannes 2024, è un dramma horror con protagonisti Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce e Sandrine Holt. Cronenberg, noto per la sua passione per le serie TV (lo stesso The Shrouds originariamente era nato come un progetto seriale per Netflix) incontrerà il pubblico e terrà una Masterclass aperta a tutti, offrendo un’opportunità unica per conoscere da vicino uno dei maestri del cinema contemporaneo.

Durante la serata del 30 maggio, verrà svelato l’intero programma del Festival, che si articola in quattro sezioni di alta qualità: Schermi altrove, una sezione non competitiva che raccoglie le opere più recenti di registi già affermati e acclamati dalla critica; Retrospettive; Visioni Mediterranee, una sezione competitiva che presenta in anteprima nazionale una selezione di fiction TV provenienti dai paesi del Mediterraneo e Visioni parallele sezione competitiva dedicata alle docu-serie inedite in Italia.

Il festival, patrocinato dalla Comunità Europea, dalla Regione Basilicata e Provincia di Matera, dal Comune di Matera, dalla Lucana film Commission, da Rai Fiction in collaborazione con Mediaset prevede, oltre alle proiezioni, panel, incontri e spettacoli.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.