Matera Festival in 10 date, a prezzi contenuti e con un bel lavoro di rete

Un progetto, giunto alla VII edizione, che ogni anno ”prende’ per la varietà delle proposte, la passione che ci mette il direttore artistico Piero Romano, che continua a fare un interessante lavoro di rete con gli enti locali ( dal Comune al Museo Nazionale) e con i privati che sostengono periodicamente le iniziative. Certo si potrebbe fare di più se dalla Regione Basilicata verranno fuori volontà, progetti e strumenti per sostenere in maniera adeguata e e ”per tempo” l’offerta culturale. Serve una svolta e il sindaco Domenico Bennardi, a margine della conferenza stampa di presentazione del Festival, ha auspicato che nella nuova giunta regionale venga nominato un assessore con delega alla Cultura, anche legata alle Attività Produttive. Una esigenza avvertita da più parti. Ma siamo come san Tommaso…memori delle evanescenti e dispersive esperienze passate. Nel frattempo si comincia, dopo la Festa del 2 luglio, con un concerto dedicato alla musica pop, in programma il 3 luglio sulla terrazza di Palazzo Lanfranchi prenderà il via a Matera il programma del ” Matera Festival- Museo in sinfonia” organizzato dal Matera festival- Orchestra della Magna Grecia. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è stata presentata dal direttore artistico Piero Romano, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco Domenico Bennardi e l’assessora alla Cultura Tiziana D’Oppido. Il cartellone, composto da 10 concerti, si concluderà il 10 agosto, e prevede esibizioni anche nei giardini del Museo archeologico ” Domenico Ridola” e negli spazi dell’ex ospedale San Rocco. Le serate prevedono omaggi agli interpreti della musica partenopea, a cominciare dal Pino Daniele, al rock dei Deep Purple con una formazione femminile, ai capolavori di musica da Camera italiana. Tra gli appuntamenti di rilievo il concerto di Enzo Gragnaniello, il 2 agosto, ” Tiempo e veleno”, che coinciderà con la presentazione di un cd che il musicista aveva cominciato a incidere prima della pandemia con i’orchestra della Magna Grecia e, oggi, finalmente portato a termine. Citazione a parte per i musicisti dell’Orchestra giovanile, che saranno in tournèe in Italia e Francia. Finita? Piero Romano non sta mai fermo e guarda al cartellone autunnale, con un sogno nel cassetto. E chissà che dal paradiso dei musicisti, Egidio Romualdo Duni non gli dia una mano….



MATERA FESTIVAL

“Museo in Sinfonia”

VII edizione

Dieci appuntamenti

dal 3 luglio al 10 agosto

Dal 3 luglio al 10 agosto, dieci appuntamenti musicali, ospitati nelle suggestive location rese disponibili da Museo Nazionale di Matera, daranno vita al “Matera Festival – Museo in Sinfonia”, giunto alla sua settima edizione. Un cartellone di appuntamenti che, come da tradizione, si caratterizza per la eterogeneità degli stili proposti, per intercettare i gusti di un pubblico sempre nuovo e attento alle proposte musicali di qualità.

“MATERA FESTIVAL – Museo in Sinfonia” è organizzato da Orchestra Magna Grecia, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera e Comune di Matera, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata.

“Nel mentre stiamo ultimando i dettagli per la prossima stagione concertistica 2024/2025 – ha dichiarato il M° Piero Romano – vogliamo regalare al nostro pubblico questi dieci appuntamenti musicali di qualità, ospitati in luoghi di grande suggestione, grazie anche alla preziosa collaborazione del Museo di Matera, sempre più proiettato verso una relazione di sinergia con tutti i soggetti che producono eventi culturali”.

I biglietti per i singoli appuntamenti del “Matera Festival – Museo in Sinfonia” saranno resi disponibili sul sito www.vivaticket.it

Programma “Matera Festival – Museo in Sinfonia”

3 luglio 2024

Terrazza Palazzo Lanfranchi

ANIMA POP

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Giacomo Desiante, direttore

Gaia Gentile,voce

Beppe Del Re, voce narrante

13 Luglio 2024

Terrazza Palazzo Lanfranchi

VIBRAZIONI MEDITERRANEE

“Da Pino Daniele ai grandi classici partenopei”

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Angelo Nigro, direttore

Davide Russell Blamires, chitarra e voce

Martino De Cesare, chitarra

Antonio Onorato, chitarra

Paki Palmieri, percussioni

Marco Zurzolo, sax

19 luglio 2024

Giardino del Museo Ridola

ALESSANDRO QUARTA

“I CINQUE ELEMENTI”

Alessandro Quarta, violino solista

Giuseppe Magagnino, pianoforte

Solisti Filarmonici Italiani:

Federico Guglielmo

Alessandro Ferrari

Enrico Balboni

Luigi Puxeddu

Amerigo Bernardi

21 Luglio 2024

Terrazza Palazzo Lanfranchi

SUGGESTIONI PARIGINE x2

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Sergio Marchegiani, Marco Schiavo piano duo

27 Luglio 2024

Terrazza Palazzo Lanfranchi

OMAGGIO AI DEEP PURPLE

STRANGE KIND OF WOMEN

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Valter Sivilotti, direttore

Strange kind of women – band

1 agosto 2024

Ex Ospedale San Rocco

MUSICA CELESTE

ORCHESTRA GIOVANILE DELLA MAGNA GRECIA

Nimrod Borenstein, direttore

Alexey Zhilin, violoncello

Melinda Hughes, soprano

2 agosto 2024

Terrazza Palazzo Lanfranchi

ENZO GRAGNIANIELLO

“TIEMPO ‘E VELENO”

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Enzo Gragnaniello, voce e chitarra

Marco Caligiuri, batteria

Martino De Cesare, chitarra

6 agosto 2024

Cortile Ex Ospedale S. Rocco

SUONI D’ITALIA. CAPOLAVOLI DI MUSICA DA CAMERA ITALIANA

Liubov Gromoglasova, pianoforte

Irina Vylegzhanina, violoncello

9 agosto 2024

Cortile Ex Ospedale S. Rocco

CURANNERA

Yaraka

10 agosto 2024

Giardino del Museo Ridola

GYPSY SWING

Salvatore Russo, chitarra solista

Peppe Fornaro, clarinetto

Ivan Romanazzi, chitarra ritmica

Camillo Pace, contrabbasso

Ufficio stampa OMG: Filippo Olivieri (366.3307700)

www.orchestramagnagrecia.it