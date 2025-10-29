Matera: Festival della Parola 2025 – un concerto sensoriale per riscoprire i sensi e la poesia

La parola che incontra il suono, la musica che incontra i sensi, la percezione che diventa esperienza condivisa. È questo lo spirito di #iononsononormale, il concerto sensoriale ideato da Poesia in Azione, in programma il 30 ottobre 2025 alle ore 20:15 presso la Chiesa di Sant’Agnese a Matera, nell’ambito del Festival della Parola 2025 | Abitare poeticamente la città.

Un evento che inaugura una nuova e significativa collaborazione con CSV Basilicata, AIPD – Associazione Italiana Persone Down e UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nel segno dell’inclusione e della sensibilità verso le fragilità umane.

Sul palco, tre artiste pugliesi intrecciano le loro voci e i loro talenti:

Enrica Montrone, voce in parola;

Marcella Signorile, ai suoni;

Cristina Carlà, voce poetica.

A ideare e coordinare l’esperienza è Silvana Kuhtz, fondatrice e direttrice artistica di Poesia in Azione, collettivo attivo dal 2005 e da sempre impegnato nel rendere la poesia un gesto vivo, accessibile e multisensoriale.

Un viaggio tra suoni, parole e sensi

Il concerto sensoriale è molto più di una performance: è un invito a lasciarsi attraversare dalle vibrazioni, a riscoprire il contatto con ciò che spesso resta nascosto. Un’esperienza che non ha bisogno della vista, ma si affida all’ascolto, al tatto, all’emozione pura.

Un dialogo intimo e silenzioso che, come un filo invisibile, unisce pubblico e artiste in una comunicazione profonda, capace di risvegliare percezioni sopite e restituire alla parola poetica la sua forza originaria: quella del sentire.

“Da vicino nessuno è normale”

Il titolo, #iononsononormale, porta con sé un invito e una provocazione gentile: riflettere sul concetto di normalità, sulle differenze che ci rendono unici, sulle fragilità che ci uniscono.

“Da vicino nessuno è normale” – ricorda Poesia in Azione – e allora la domanda diventa inevitabile: in che modo sei anormale tu?

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.

Una cultura che rispetta l’ambiente

Come ogni iniziativa firmata Poesia in Azione, anche il Festival della Parola 2025 | Abitare poeticamente la città promuove la cultura della sostenibilità. La comunicazione degli eventi è curata nel rispetto dell’ambiente, coerentemente con la filosofia del progetto: “Hai spento le luci inutili?”

Il festival è coordinato da Leggo Quando Voglio | Poesia in Azione, in collaborazione con Mondadori Bookstore Matera, Nature-City Lab – Unibas, MateraHub, Liceo Duni-Levi, Scuola Pascoli, Noi Ortadini APS, Arterìa, University of Ljubljana, Atomic TV, Genes, Arenz & Antich Editores.

