Sempre nella conferenza stampa svoltasi questa mattina presso il Comune di Matera, in cui è stato presentato il Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra “Nino Rota” (https://giornalemio.it/eventi/concorso-internazionale-di-direzione-dorchestra-nino-rota-matera-dal-24-al-30-maggio/), sono stati resi noti anche gli appuntamenti del ricco cartellone di appuntamenti per l’estate materana del MATERA FESTIVAL 2022.

Appuntamenti musicali che si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio e agosto tra i quali spicca quello con Mahmood che sarà accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia.

Questo il programma in dettaglio:

30 GIUGNO 2022 – PALAZZO LANFRANCHI

HOLLYWOOD

ORCHESTRA GIOVANILE DELLA MAGNA GRECIA

Davide Sanson – direttore

8 LUGLIO 2022 – Palazzo Lanfranchi

INDIMENTICABILE WHITNEY

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Roberto Molinelli, direttore – Belinda Davids, voce

Grazie ad una estensione senza limiti, a un timbro vocale caldo e brillante e a una non comune presenza scenica Belinda Davids è considerata a pieno merito una degna erede della straordinaria Whitney Houston. Un progetto internazionale portato in Italia per la prima volta con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli

16 LUGLIO – PALAZZO LANFRANCHI

CLASSICHE EMOZIONI

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Anna Serova – viola Laura Marzadori – violino

Figura unica nel panorama internazionale, solistico e della musica da camera, la violista Anna Serova ha ricevuto negli ultimi anni dediche da alcuni dei più importanti compositori contemporanei. Laura Marzadori vince a soli 25 anni il concorso internazionale per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano con giudizio unanime della commissione presieduta da Daniel Barenboim e in questo ruolo ha collaborato con i più grandi direttori al mondo

22 LUGLIO – ARENA CAVA DEL SOLE

MAHMOOD in “GHETTOLIMPO”

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Mahmood, voce – Roberto Molinelli, direttore

Mahmood sarà a Matera con una tappa del suo tour estivo “GHETTOLIMPO”, appuntamento di spicco del cartellone estivo “Matera Festival”. Per l’Orchestra della Magna Grecia si consolida, dunque, la collaborazione con questo straordinario artista, Mahmood, iniziata lo scorso anno all’interno del MEDITA Festival 2021, appuntamento di musica contemporanea, pop, rock promosso a Taranto dall’Orchestra Magna Grecia. L’originalità dello stile di Mahmood creerà con le sonorità orchestrali della Magna Grecia una sinergia di straordinaria intensità, che renderà davvero “unica” questa tappa del tour “Ghettolimpo” di Mahmood, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”

27 LUGLIO – GIARDINO MUSEO RIDOLA

RAFFINATE ARMONIE

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Ivan Donchev, pianista – Dian Tchobanov, direttore

Ivan Donchev è stato definito da Aldo Ciccolini “artista di eccezionali qualità tecniche e musicali” e dalla critica internazionale come “raffinato”, “pieno di temperamento”, dotato di “tecnica impeccabile e incredibile capacità di emozionare”. Dian Tchobanov è Direttore Musicale Generale dell’Opera di Stato Plovdiv dalla stagione 2013/2014. Nel 2021 gli è stato conferito il titolo scientifico di “Dottore” nel campo dell’arte. Lavora sui palchi delle grandi città europee e ha diretto molte importanti orchestre

30 LUGLIO – PALAZZO LANFRANCHI

LIRICA SOTTO LE STELLE

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Giuseppe La Malfa, direttore

Le più belle arie della tradizione lirica italiana eseguite dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Giuseppe La Malfa. Vincitore a Spoleto del Concorso Internazionale “Franco Capuana” per direttori d’orchestra della Comunità Europea (XIV edizione 2007), Giuseppe La Malfa si è formato presso il conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Nel dicembre del 2004 ha diretto con successo l’Orchestra Sinfonica dell’Opera del Cairo in Così fan tutte di Mozart, nell’allestimento firmato da Giorgio Strehler, presso il Teatro dell’Opera del Cairo.

03 AGOSTO – PALAZZO LANFRANCHI

FALSTAFF

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

ORCHESTRA GIOVANILE DELLA MAGNA GRECIA

Gianluca Marcianò – direttore

Falstaff è l’ultima opera di Giuseppe Verdi. Il libretto di Arrigo Boito fu tratto da Le allegre comari di Windsor di Shakespeare, ma alcuni passi furono ricavati anche da Enrico IV parti I e II, il dramma storico nel quale per la prima volta era apparsa la figura di sir John Falstaff. È la seconda opera buffa verdiana, dopo il giovanile Un giorno di regno. Per la prima volta insieme l’Orchestra della Magna Grecia e l’Orchestra Giovanile dirette dal Maestro Gianluca Marcianò

11 AGOSTO – PALAZZO LANFRANCHI

THE ELTHON SHOW

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

C.J. Marvin, voce – Roberto Molinelli, direttore

The Elton Show è una celebrazione dei grandi successi di Elton John interpretata dal cantante-compositore di fama internazionale C.J. Marvin. Unicamente coinvolgente e molto di piu’ che non un semplice “tributo somigliante”, lo show ricrea gioiosamente il magico spirito di Elton John e la sua musica. Un progetto originale in versione sinfonica con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal M° Roberto Molinelli

A questi eventi, si aggiunge un ulteriore appuntamento in programma a Taranto il 12 LUGLIO 2022 nella Arena Villa Peripato:

ALICE CANTA BATTIATO

ORCHESTRA ICO MAGNA GRECIA

Alice, voce – Carlo Guaitoli, direttore.

Alice è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. Il sodalizio artistico con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice che oggi presenta il nuovo live tour “Alice canta Battiato”. In questo viaggio è accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato

Nell’occasione, l’Orchestra Magna Grecia metterà a disposizione un servizio di trasporto andata/ritorno da Matera a Taranto.