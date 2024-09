Matera: “Etica e Competenze nell’era dell’IA: sfide e opportunità per i manager.” Un evento di Federmanager Basilicata

Federmanager Basilicata, in occasione della sua assemblea annuale, annuncia con una nota che “sabato 21 settembre alle ore 11 presso la sala convegni dell’Hotel Nazionale di Matera in via Nazionale, 151, si terrà un evento dal titolo “Etica e Competenze nell’era dell’IA: sfide e opportunità per i manager”. L’incontro si propone come un momento di riflessione e approfondimento sulle sfide etiche e sulle nuove competenze richieste ai manager nell’era dell’intelligenza artificiale, con l’intervento di esperti di livello nazionale nei campi dell’IA e della gestione manageriale. I lavori saranno aperti da Luigi Prisco, Presidente di Federmanager Basilicata, e proseguiranno con un’introduzione al tema “L’IA nelle organizzazioni: stato dell’arte e prospettive future” a cura di Giuseppe Torre, Direttore dell’Osservatorio 4 Manager. Successivamente, Paolo Cancelli, Direttore Sviluppo della Pontificia Università Antonianum, approfondirà le sfide etiche legate all’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle organizzazioni moderne. A seguire, si terrà una tavola rotonda moderata dal giornalista e digital EU ambassador Vito Verrastro, nella quale si discuterà delle competenze manageriali necessarie nell’era dell’IA a cui parteciperanno: Giuseppe Torre – Direttore Osservatorio 4 Manager

Antonio Braia – Presidente Vicario Confindustria Basilicata

Mariarita Costanza – CEO e CoFounder Everywhere SB

Tiziana Musacchio – Global Medical Affairs Director, AbbVie

Valter Quercioli – Vice Presidente Federmanager. L’evento si concluderà con una sessione di domande e risposte, offrendo un’opportunità di confronto diretto tra i partecipanti e gli esperti, seguirà la chiusura dei lavori. In mattina si terrà l’assemblea annuale Federmanager Basilicata.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.