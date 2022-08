Matera: due repliche di “Luce del Sud. In ricordo di Carlo Levi e Rocco Scotellaro” di Ulderico Pesce

Teatro sotto le stelle anche il 7 e l’8 settembre con le repliche della commedia “Luce del Sud. In ricordo di Carlo Levi e Rocco Scotellaro” di Ulderico Pesce.

Il circolo culturale La Scaletta, l’associazione Metateatro e il Centro Mediterraneo delle Arti hanno deciso di portare nuovamente in scena lo spettacolo per soddisfare le tante richieste di coloro che non avevano potuto assistere alla prima del 19 luglio scorso.

Sipario alle ore 20.30 nel Chiostro di San Domenico – Prefettura Matera.

Si potrà assistere allo spettacolo solo prenotando il proprio posto a sedere presso la Cartolibreria Montemurro, in Via delle Beccherie a Matera, in cambio di un’offerta libera che sarà devoluta in beneficenza per le attività svolte da Don Angelo Tataranni, parroco della chiesa di San Rocco a Matera. Le prenotazioni sono aperte da oggi, 23 agosto 2022.

I posti disponibili sono 200 per ognuna delle repliche.

Prodotto da Metateatro, Centro Mediterraneo delle Arti e Circolo La Scaletta di Matera, Luce al Sud narra la vita di Carlo Levi ed il suo legame con la Lucania arcaica scoperta grazie al confino ad Aliano, impostogli dal regime fascista nel 1935. Un legame profondo che viene indagato, nell’opera, fino alla morte di Levi che sceglie di essere sepolto nel luogo che aveva amato e in cui era stato molto amato.