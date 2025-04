Matera: Due Panchine Rosse per Anna Rosa Fontana, Vita Maria Farina e tutte le vittime della violenza

In occasione di una giornata dedicata alla memoria e all’impegno contro la violenza di genere, venerdì 11 aprile 2025, alle ore 12.30, verranno inaugurate due Panchine Rosse in Via Lucana n. 333, a Matera, per ricordare Anna Rosa Fontana , Vita Maria Farina e tutte le donne vittime di femminicidio e violenza. L’evento, promosso dall’Associazione Anna Rosa una di Noi, come si spiega in una nota “vuole essere un momento di riflessione collettiva sul dramma della violenza contro le donne, un fenomeno purtroppo ancora radicato nella nostra società. Le Panchine Rosse, simbolo universale di denuncia e memoria, rappresentano un monitor contro l’indifferenza e un invito all’azione per costruire una cultura del rispetto e della parità. Alla cerimonia interverranno Antonella Fontana, Presidente dell’Associazione Anna Rosa una di Noi; l’On. Stefania Ascari, rappresentante istituzionale impegnata nella lotta alla violenza di genere e Domenico Bennardi, già Sindaco di Matera. Sarà invitato anche il Commissario straordinario del Comune di Matera e si ringrazia il Comune di Matera per il supporto tecnico offerto. Perché ricordare? Ogni vittima di violenza ha un nome, un volto, una storia spezzata. Ricordare Anna Rosa, Vita Maria e tutte le altre donne uccise dalla brutalità maschile non è solo un atto di giustizia, ma un dovere civile. Le Panchine Rosse diventano così uno spazio di consapevolezza, perché la violenza si combatte con l’educazione, la prevenzione e la solidarietà. Solo attraverso il ricordo e l’impegno concreto possiamo trasformare il dolore in speranza, il ricordo del sangue può diventare fiore di speranza, affinché nessun’altra vita venga strappata via. Tutta la città è invitata a partecipare per condividere un momento di commemorazione e rinnovare insieme l’impegno per un futuro senza violenza.

