Matera, domenica, Concerto “In gran coro per Maria” della Polifonica “Rosa Ponselle”

“Domenica 21 dicembre alle ore 17, a Matera la Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova [in via fiorentini, angolo rione vetera] ospita il concerto “In gran coro per Maria” della Polifonica “Rosa Ponselle”, diretta dal maestro Giuseppe Ciaramella, anche docente presso il Conservatorio “E.R. Duni” di Matera.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “L’ensemble, nato nel 2004 a Matera, ha conquistato i favori di un pubblico sempre più numeroso, amante della musica polifonica sacra e profana, sia per la ricerca accurata e la stesura di partiture che per il vastissimo repertorio corale. La Polifonica negli anni si è esibita nei principali luoghi sacri e concertistici lucani ed ha partecipato a concerti organizzati, tra gli altri, dalla Fondazione Piccinni di Bari, da Itinerari Barocchi e MayFest di Caserta, proponendo altresì prime esecuzioni assolute in Sud Italia: Requiem K626 nella versione di P.Lincthental di W.A.Mozart, la Sinfonia Funebre e Trionfale op.15 H.Berlioz, con realizzazione di un CD live “La Passione secondo Matteo” BWV n° 244, “Hun komm, der Heiden Heiland”, Cantata BWV n°61 di J.S.Bach e le Ave Maria di G.Rossini, F.Liszt, C.Saint-Seans, il Sacris Solemnis di I.Reimann. Preparate e dirette dal maestro Giuseppe Ciaramella, ben trentatré voci offriranno, questa volta, una selezione di canti mariani e canti della tradizione popolare del Mezzogiorno. Scenografia d’eccezione dell’esibizione pubblica è la Mostra Comune Sentire in arte presepiale del Maestro Giuseppe Dabraio sulle devozioni popolari alla Madonna nera del Sacro Monte di Viggiano ed a Maria SS.MA della Bruna, co-patrona della città di Matera. Ingresso gratuito.

