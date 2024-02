Matera: Domenica, al via la 12^ edizione di Melarido, con Marco Bazzoni

Melarido, storica manifestazione cabarettistica è giunta alla 12ª edizione. Dal 2006 ad oggi, Melarido ha visto la partecipazione di talentuosi artisti, tra cui Pino Campagna, Gianni Ciardo e Alberto Patrucco, Fichi d’India, Giorgio Panariello, Checco Zalone, Mudù e Pippo Franco, Paolo Migone, Bruce Ketta, Giobbe Covatta, La Ricotta, Franco Neri, Paolo Cevoli, Marco Marzocca e Francesco Scimemi, diventando un appuntamento imperdibile nel panorama dell’intrattenimento.

“La 12ª edizione -si legge in una nota- si svolgerà presso il Cine Teatro Guerrieri di Matera, organizzato da Quadrum srl e patrocinato dal Comune di Matera.

L’evento inaugurale, in programma domenica 25 febbraio alle ore 21.00, vedrà protagonista Marco Bazzoni, in arte Baz, grande intrattenitore anche di Rds, che promette una serata indimenticabile all’insegna della comicità.

Ogni spettacolo, sarà preceduto da una sorpresa per gli spettatori!

Il 25 febbraio rappresenta solo l’inizio di una serie di appuntamenti straordinari previsti per

il cartellone di Melarido.

Il prossimo spettacolo, il 17 marzo, vedrà sul palcoscenico Giovanni Cacioppo, seguito da

Beppe Braida il 5 aprile, Gabriele Cirilli il 21 aprile e Max Cavallari con Mauro Villata il

18 maggio 2024.

Ulteriori informazioni e prenotazioni sono disponibili presso il botteghino del teatro o sul

sito webtic.it.”

