Matera: domani sera, per Paper Pop, con Fabio Zuffanti si parla di “The dark side of the moon”

Anche se le temperature non saranno ancora benevole, domani sera (20 luglio) c’è un appuntamento da non perdere alle ore 21,00 – sotto i portici della Biblioteca provinciale Stigliani in piazza Vittorio Veneto a Matera dove per la rassegna Paper Pop (diretta da Antonio Andrisani) è in programma un incontro con Fabio Zuffanti (musicista e scrittore con 30 anni di esperienza nel settore musicale, pubblicazioni su Franco Battiato e Angelo Branduardi, nonchè collaboratore di Rolling Stone Italia e La Stampa) in cui si approfondirà (non lo si farà mai abbastanza) il disco “The dark side of the moon” dei Pink Floyd. Tutto quello che avreste voluto sapere o che pensate di non sapere ancora su questo disco storico potrete acquisirlo in questa occasione in cui il disco verrà analizzato da Zuffanti nei testi, nelle musiche, nei suoni, nel contesto storico e nella grafica. Con la possibilità di interloquire con lo stesso e portare la testimonianza del proprio rapporto con questo album. E se portate i vostri vinili e cimeli vari riferiti ai Pink Floyd, l’ottimo occhio fotografico di Antonio Sansone sarà lì ad immortalarvi in uno scatto epico. Previsti anche interventi musicali di Enzo Matera e Marco Abbatista. La location non è casuale ma scelta per manifestare nel contempo anche sostegno alla petizione per scongiurare la chiusura della Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.