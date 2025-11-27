Matera: Domani sera, accensione delle luminarie natalizie e dell’albero in Piazza Vittorio Veneto.

“Domani sera (28 novembre) alle 20.30 si terrà l’attesa accensione ufficiale dell’illuminazione natalizia nel centro storico e del grande albero di Natale in Piazza Vittorio Veneto, un momento simbolico e di partecipazione che segna l’avvio delle festività natalizie in città.” E’ quanto annunciato da una nota del Comune di Matera che così prosegue “Le vie del centro si vestiranno di luce, creando un’atmosfera suggestiva per cittadini, famiglie e visitatori. L’accensione dell’albero in Piazza Vittorio Veneto rappresenterà il fulcro dell’evento, come segno di vicinanza e augurio da parte dell’Amministrazione comunale, che dà virtualmente il via al periodo natalizio con un appuntamento atteso dalla comunità. La serata sarà accompagnata dalla partecipazione del gruppo musicale “Polifonica Totus Tuus”, che offrirà un intervento musicale dedicato alla tradizione natalizia, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e caloroso il momento. L’Amministrazione invita tutti i cittadini a prendere parte all’iniziativa all’insegna della convivialità che caratterizza le festività.”

