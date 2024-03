Matera: Dino Paradiso nel nuovo monologo “Immagina che Cinema la mia vita”

Il MatiFF–Matera International Film Festival propone Venerdì 29 Marzo – ore 21,00 – presso il CineTeatro Guerrieri di Matera, il nuovo monologo interpetrato dall’attore Dino Paradiso dal titolo “Immagina che Cinema la mia Vita“. “Si tratta -si spiega in una nota- di una riflessione sarcastica scritta e proposta proprio dal Matiff nella interpretazione dell’attore lucano. Partendo da un paese della Basilicata, dimostra di avere le carte in regola per imporsi quale grande attore e poter quindi recitare su palcoscenici nazionali. La sfida del MatiFF va letta anche in funzione di una scelta artistica, mediante l’esperienza di Paradiso che, partendo da una piccola città, può diventare un punto di riferimento e di forza verso le nuove generazioni, nel segno dell’arte e del cinema. Sono alcuni degli spunti riflessivi di una brillante commedia teatrale che il MatiFF mette in scena con l’attore originario di Bernalda: un inedito di Paradiso che racconta la propria esperienza in chiave ironica, di chi è partito da un paese del sud ed approda in televisione, per poi ritornare a casa e riflettere davanti alla televisione in cui era apparso in uno spettacolo.“

