Matera, Daniele Gorgone trio con Flavio Boltro in concerto al Rosetta Jazz Club

Uno straordinario incontro artistico pronto ad entusiasmare il caldo pubblico del Rosetta Jazz Club con un concerto ricco di brani di varie epoche della storia del jazz, swing e melodie accattivanti per un’incredibile energia da vivere. Sabato 12 ottobre, alle ore 21:00, il palco del club della città dei Sassi ospiterà il trio del pianista Daniele Gorgone insieme al noto trombettista, Flavio Boltro per la presentazione del disco “River Dance”, prodotto dall’etichetta inglese DDE records di Mike Generale.

Il musicista toscano – che vanta collaborazioni, concerti e incisioni discografiche con varie star del jazz mondiale come Jesse Davis, Scott Hamilton, Perico Sambeat, Grant Stewart, Jason Marsalis, Dave Schnitter – renderà omaggio al suo ultimo lavoro discografico che vede la collaborazione di un’icona della tromba jazz europea. Infatti, Flavio Boltro è un autentico genio dello strumento che si è esibito in tutto il mondo per oltre quarant’anni. Egli ha collaborato stabilmente con artisti del calibro di Michel Petrucciani, Elvin Jones, Steve Grossman, Cedar Walton, Clifford Jordan, Jimmy Cobb e tanti altri.

«Sarà una serata all’insegna dell’energia e dell’entusiasmo con musicisti di primissimo livello che allieteranno il pubblico del Rosetta Jazz Club, oramai diventato un club di riferimento nel contesto meridionale. Vogliamo proseguire così, regalando importanti serate di musica jazz alle comunità», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.

A Matera ad accompagnare Gorgone ci saranno Giuseppe Venezia e Dario Riccardo rispettivamente al contrabbasso e alla batteria.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573

