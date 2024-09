Matera: dal 6 settembre al via la “Rassegna Giovani Virtuosi 2024”

Venerdì 6 settembre, alle ore 21.00, e Lunedì 9 settembre, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice dell’Ex Ospedale San Rocco di Matera, si apre la rassegna musicale dedicata ai “Giovani Virtuosi 2024”, con due concerti pensati per dare spazio e prestigio a solisti giovani, ma già affermati musicisti. “Si tratta di una vera e propria mission -si spiega in una nota- coltivata nel tempo dalla “Camerata delle Arti”, nella consapevolezza che questa rappresenti la strada migliore per avvicinare altri giovani al mondo della musica classica e per dare opportunità a questi talenti di prendere parte a importanti rassegne musicali. Il primo appuntamento – Venerdì 6 settembre – vedrà protagonista il “Monteverdi Cello Octet”, gruppo cameristico del Conservatorio di Bolzano, composto da Amina Davilbekova, Laszlo Radva, Miriam Cuniberti, Alina Lukachovych, Bişoc Mihai-Andrei, Marta Calás Lendoiro, Chloe Leonore Trainini, Clemente Zingariello. Una formazione cameristica di straordinario fascino che presenterà al pubblico un programma insolito, che valorizzerà adeguatamente anche l’orchestrazione delle parti affidate ai singoli violoncelli: Bachiana Brasileira no.1 di H. Villa-Lobos; Symphony for 8 (arr. E. Arizcuren) di Philip Glass; Las Cuatro Estaciones Porteñas (arr. J. Barralet) di Astor Piazzolla. Lunedi 9 settembre, ore 21.00, sempre presso l’Ex Ospedale San Rocco, spazio ad “Artefix Duo”, composto da Giuseppe Tucci, violino, e Michele Santaniello, pianoforte, con l’esecuzione del Rondò in si minore per violino e pianoforte, op. 70, D. 895 di Franz Schubert; Sonata n. 3 in do minore per violino e pianoforte, op. 45 di Edvard Grieg; Cinque pezzi per violino e pianoforte di Ottorino Respighi. La stagione concertistica della Camerata delle Arti è sostenuta dal MIC – Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Comune di Matera, Musei Nazionali di Matera. La rassegna “Giovani Virtuosi 2024” si completerà con due concerti in programma il 20 e 21 settembre. Ingresso, euro 5,00.“

“Questa rassegna dedicata ai giovani virtuosi – dichiara Francesco Zingariello, Direttore artistico della Camerata della Arti – rappresenta il giusto riconoscimento per gli sforzi quotidiani compiuti da questi straordinari interpreti, che con tenacia e impegno stanno scalando i gradini della perfezione musicale. La nostra associazione avrà sempre una porta aperta per le giovani eccellenze, che troveranno nel nostro pubblico una platea competente in grado di apprezzare la qualità artistica delle loro proposte musicali”.