Matera: Dai “Campi del Duce” ai “Campi di Salò”,incontro con Prof. Carlo Spartaco Capogreco

Organizzato dall’Anpi provinciale Matera, dallo Spi CGIL Matera, dal Circolo Arci La Tarantola Rotondella e dall’ANPPIA, si terrà a Matera -venerdì 19 luglio alle ore 18,00- sotto i portici della Biblioteca in piazza Vittorio Veneto un incontro pubblico dal titolo “Dai “Campi del Duce” ai “Campi di Salò”, con il Prof. Carlo Spartaco Capogreco, professore ordinario di Storia contemporanea dell’Università della Calabria. Tra i suoi scritti: “I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista” (2004, 2006 e 2019) e “I campi di Salò. Internamento ebraico e Shoah in Italia” (2025). “Con il primo libro -spiegano gli organizzatori- discuteremo di argomenti che riguardano anche il nostro territorio, dove fu costituita la colonia confinaria di Pisticci e fu poi allestito il primo campo di concentramento italiano. Con il lavoro coatto dei confinati politici e degli internati comuni fu bonificata l’area di Bosco Salice e lì nacque la Colonia agricola di Confino e il Villaggio Marconi ( oggi Marconia).

Nell’ultimo libro si raccontano le deportazioni e persecuzioni contro gli ebrei, di cui fu responsabile il fascismo in Italia. Dopo il 1943, con la Repubblica di Salò, tutto cambia e lo strumento si fa ancora più aspro: i campi di concentramento diventano campi di sterminio o campi di transito verso la morte, anche fisica.

E sarà inevitabile far dialogare la storia con l’attualità, perché, purtroppo, la storia, in tempi diversi e con differenti protagonisti, si ripete brutalmente oggi sotto i nostri occhi.”

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