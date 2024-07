Matera: da lunedì, il primo FESTIVAL – “Starry Nights” Science Digital Art Fest.

Partirà ufficialmente lunedì 08 luglio 2024 presso la SPARKme Space Academy di Matera, la prima edizione del Festival “Starry Nights“ Science, Digital, Art e Fest, organizzato dalla SPARKme Space Academy, in collaborazione con INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica; ESA, Agenzia Spaziale Europea e ASI, Agenzia Spaziale Italiana e con il patrocinio della Regione Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Matera. Media partner del Festival, Radiosa Music. “Otto gli appuntamenti previsti in cartellone, -si spiega in una nota- incentrati su tematiche che spaziano dalle scienze, al digitale, all’arte, alla musica, alla creatività interattiva e al cibo delizioso. Tra gli eventi in programma, dall’ 8 al 12 luglio, la XIII edizione, la V a Matera, della Scuola Nazionale Estiva di Astronomia: “A Scuola di Stelle” (SNEA) organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in collaborazione con la SPARKme Space Academy. La SNEA offre un’occasione di incontro con ricercatori e docenti. Gli studenti selezionati per merito e provenienti da tutta Italia, hanno la possibilità di coltivare l’interesse e la passione per l’astronomia e di confrontarsi direttamente con i professionisti che li seguiranno e li accompagneranno nel percorso educativo dello stage.

In occasione dell’anniversario della storica missione Apollo 11 ripercorreremo alcuni momenti di quell’incredibile settimana del luglio 1969.

Di seguito il calendario degli appuntamenti in programma, tutti con inizio alle ore 21:30.

L’8 luglio 2024 serata dedicata alla presentazione del libro “Altre Terre: alla scoperta dei pianeti extrasolari”, edito in Italia da Harper Collins – del Prof. Giovanni Covone (Professore associato di Astronomia e Astrofisica presso l’università “Federico II” di Napoli). Il libro è un testo divulgativo ma anche una sorta di vademecum per i giovani che si vogliano cimentare nella ricerca scientifica. Ci parla sia della possibilità di colonizzare altri pianeti, ma anche di come questi corpi lontanissimi vengono scoperti. “Altre terre” ha vinto il premio ASIMOV 2024, un premio per l’editoria scientifica e un progetto per le scuole superiori.

Il 9 luglio 2024 presentazione del libro “Troppa luce fa male” – Edizioni Dedalo, di Patrizia Caraveo (Dirigente di Ricerca presso l’INAF/IASF di Milano). Nel libro, l’illuminazione artificiale è una delle più grandi conquiste della nostra società. Tuttavia ha anche effetti negativi su tutti gli esseri viventi, costretti a vivere in un ambiente radicalmente diverso da quello naturale, da sempre governato dall’alternanza tra il giorno e la notte.

L’11 luglio 2024 serata dedicata alla lezione “Esplorare l’universo con i grandi telescopi, da Terra e dallo Spazio“ con Roberto Ragazzoni (Presidente INAF). Un racconto sui nuovi occhi con cui guardiamo l’universo. Sia da terra, con i giganteschi telescopi nei deserti cileni sia nello Spazio, con Hubble e Webb.

Il 16 luglio 2024 serata rientrante nell’Apollo 11 week, con osservazione della luna al Telescopio e un viaggio tra le costellazioni estive, in compagnia di “Un salto nel cielo” di Paolo Palma (Astrofilo)

Il 18 luglio 2024 serata rientrante nell’Apollo 11 week, con cinema all’aperto e proiezione del film “il Diritto di Contare” di Theodore Melfi, che racconta la storia di Katherine Johnson, la donna afro-americana che lavorando nella NASA collaborò nelle missioni più importanti della storia spaziale statunitense sfidando il razzismo e il patriarcato.

Nella serata del 22 luglio il pubblico sarà coinvolto nel dialogo “Il mondo dietro il mondo ovvero l’elogio dell’approssimazione” con Gianni Ferraro, docente universitario in pensione chimico-fisico e studioso di sistemi complessi. L’evento è un invito a non fermarsi a ciò che appare, ma a voler “visitare” Il Mondo dietro il Mondo perché, “La curiosità e l’irriverenza consentono di trovare risposte a domande quali: perché avvengono i fenomeni? Esistono davvero i suoni, i colori, gli odori?”

Il 23 luglio 2024 spazio riservato all’ITS Academy, Istituto Tecnologico Superiore con approfondimenti sulla Robotica, Drony ed Energia. L’evento “Vieni a studiare e lavorare con noi tra le stelle” è rivolto ai giovani diplomati e laureati.

A seguire

“La musica e le stelle”

Dj Set in compagnia di SKrezio Dj (Radiosa Music)

Il 25 luglio 2024 Il cartellone degli eventi “Starry Nights “ si chiuderà con la serata rientrante nell’Apollo 11 week e il cinema all’aperto con la proiezione del film “First Man” che racconta la storia di Neil Armstrong, primo uomo a mettere piede sulla Luna durante la Missione Apollo 11.”

