Matera: da lunedì, “AttraVerso”, mostra di arte contemporanea di Vincenza Spiridione

“Indaga l’umanità, intesa come “natura umana” con qualità e limiti inerenti a tale condizione e come “sentimento” – oggi sempre più negletto – di solidarietà umana, di comprensione e di indulgenza verso gli altri uomini.” E’ questa la cifra stilistica di Vincenza Spiridione, artista nata a Barile e che vive e lavora a Roma, che – come scrive la curatrice Simona Spinella – “sceglie di raccontare per mezzo della pittura e della scultura e anche attraverso la parola scritta, storie di movimenti, migrazioni, storie che appartengono a questo tempo, a quel che accade qui e ora, nella nostra società. (…) Una scelta artistica forse legata alla sua iniziale formazione giuridica e poi teologica. Vincenza si mette dalla parte degli esseri umani, degli innocenti”. Da lunedì 9 settembre, giorno del vernissage, e fino a lunedì 30 settembre nelle Scuderie di Palazzo Malvinni – Malvezzi in piazza Duomo (con accesso da via Muro) a Matera si potrà visitare la mostra di arte contemporanea AttraVerso. I Volontari Open Culture 2019 garantiranno l’apertura della mostra tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20. L’ingresso è libero.

Organizzata e promossa in collaborazione con Fondazione Sassi, MEWE impresa sociale di comunità e Associazione Volontari Open Culture 2019 la mostra di arte contemporanea AttraVerso ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Basilicata, della Provincia di Matera, del Comune di Matera, del Comune di Barile, dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina e della Fondazione Matera – Basilicata 2019. In esposizione 32 opere, fra scultura e pittura e una poesia, realizzate nell’arco di 20 anni, dal 2004 al 2024. La mostra AttraVerso è quasi un’antologica del lungo percorso artistico di Spiridione, con rimandi al primitivismo per le opere pittoriche e all’arte africana per le sculture. Spiridione popola le sue tele con figure piccole, allungate, sintetiche e simboliche, caratterizzate da una forte semplificazione delle forme chiaro riferimento all’universo primordiale cui apparteniamo tutti. Di grande forza espressiva i bronzi che sembrano chiederci aiuto attraverso le loro braccia allungate nelle opere “Coglierò una stella” del 2011 e “Migrante” del 2006 o “Loveme”, “Stopthewar” e “UE’” del 2007.

“AttraVerso è una mostra “in itinere” – illustra Vincenza Spiridione – che si arricchisce di nuove occasioni d’incontro con il pubblico e di nuove opere. Le Scuderie del Castello di Melfi nel 2023 e il Museo Diocesano di Melfi fino allo scorso 31 luglio hanno ospitato la mostra AttraVerso che giunge adesso a Matera arricchita di nuove tele e sculture. Questa mostra fa parte del più ampio progetto: Uomo-dove-vai. Un progetto artistico che è un invito alla riflessione sul dramma delle migrazioni dai paesi del sud del mondo, spesso in guerra, affinché prevalga la cultura dell’accoglienza, la protezione degli esseri umani dallo sfruttamento e dalla violenza”. La vernice della mostra Attraverso si terrà lunedì 9 settembre alle ore 18:30 alla presenza dell’artista Vincenza Spiridione. La mostra sarà aperta dall’intervento della curatrice Simona Spinella e dai saluti istituzionali degli enti che hanno concesso il patrocinio.