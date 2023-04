Matera: Conversazione sull’autonomia differenziata con Marco Esposito

Domani, domenica 23 aprile alle 10,30 in piazza Ridola a Matera l’Associazione Ci Riguarda ha organizzato una Conversazione sull’Autonomia differenziata con la presentazione del libro dello scrittore Marco Esposito dal Titolo: Fake Sud. All’incontro prenderanno parte Roberto Cifarelli, capogruppo PD in Consiglio regionale, Luigi Gravela, Segretario cittadino del PD, Margherita Torrio, del coordinamento per la democrazia costituzionale, Eustachio Antezza, imprenditore e Fernando Mega, segretario regionale della CGIL. Le conclusioni saranno affidate al giornalista-scrittore, autore del libro che Alessandro Barbero, autore della prefazione, definisce «Un’inchiesta di straordinaria efficacia che offre uno sguardo inedito, e drammatico, sul gioco degli interessi politici e dei meccanismi decisionali nell’Italia di oggi». Nel Mezzogiorno arrivano troppi soldi, che alimentano sprechi e inefficienze? Dipendenti pubblici in eccesso e scarsa voglia di lavorare, maggiore evasione fiscale e minor costo della vita: di fatto il Sud vive sulle spalle del Nord? Sono alcune delle convinzioni più diffuse anche fra molti meridionali, ma sono false, fake, per l’appunto. Bufale vecchie e nuove che in questo libro Marco Esposito smaschera grazie con un notevole repertorio di dati, storie e documenti. Secondo Esposito ci sono due Fake Sud: quello infido, sprecone e fannullone accusato di ricevere (mai visti) fiumi di sussidi e di rallentare le aree più produttive del Paese, e quello di chi – per reazione – alimenta un orgoglio inconcludente e vittimistico e si inventa una terra di impareggiabile ricchezza derubata dopo la feroce invasione piemontese del 1861. E poi c’è il Sud reale, in cui dilagano disoccupazione ed emigrazione, con la sanità sempre a corto di personale, i comuni che non hanno soldi per i servizi, i fondi europei usati per compensare i tagli ai finanziamenti ordinari e con l’alta velocità ferroviaria che si è (letteralmente) fermata a Eboli. I pregiudizi sono serviti spesso a giustificare scelte politiche devastanti per il Mezzogiorno, con due Italie che si accusano a vicenda mentre tutto affonda. Fake Sud, dice l’autore, “è un appello a far valere i fatti, e i fatti certificano che siamo diventati un Paese sempre più stagnante e diseguale. Negare il treno a Catanzaro, l’asilo nido a un bimbo di Altamura, le cure vicino a casa a un malato casertano non è un danno che si fa alla Calabria, alla Puglia o alla Campania. È una menomazione del sistema Italia, che annaspa anche per questo.” E questa è una verità incontrovertibile.

