Matera: convegno su nuovi approcci nel trattamento di depressione e psicosi

Si svolgerà domani, 15 giugno, a Matera, a partire dalle ore 9 ,00-all’Hotel Nazionale, il convegno “Psichiatria di precisione, caratterizzazione clinica e nuovi approcci nel trattamento dei disturbi depressivi e delle psicosi” patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera. “Ad organizzare l’incontro -si precisa in una nota- sono Vincenzo Pierro Direttore facente funzione del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell’ASM di Matera e Antonio Ventriglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli studi di Foggia. Nel corso del convegno, al quale prenderanno parte relatori provenienti da tutta Italia, si parlerà di depressione che costituisce una condizione patologia gravemente invalidante e globalmente diffusa con stime che portano a ritenere che possa interessare fino a 350 milioni di persone in tutto il mondo. Alcuni fattori possono rendere più difficile il trattamento di questo disturbo, elementi che verranno affrontati durante il convegno.” “Il convegno in programma domani a Matera -afferma il commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo- servirà a fare il punto della situazione anche sulle ultime terapie dei disturbi depressivi; terapie sempre più personalizzate e improntate al massimo profilo di efficacia e tollerabilità, tali da favorire interventi psicosociali e riabilitativi. Come di consueto l’ASM si conferma attenta a questo tipo di patologie con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita per i pazienti e i loro familiari al fine di ridurre l’impatto sociale che questo tipo di disabilità comporta”.

