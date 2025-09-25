Matera: Concerto “Romantico Schumann” con Orchestra Sinfonica “Tebaide d’Italia”

Giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 21 all’auditorium Gervasio di Matera è in programma il concerto “Romantico Schumann” con l’Orchestra Sinfonica “Tebaide d’Italia” diretta Cosimo Maraglino. Di seguito la nota integrale.

Dopo il travolgente successo dello scorso 5 aprile con lo spettacolo “Cinemusica – il Gran Galà Omaggio a Ennio Morricone” l’Orchestra Sinfonica “Tebaide d’Italia” torna sul prestigioso palco dell’Auditorium “Roberto Gervasio” di Matera, pronta a regalare al pubblico una serata di intensa emozione e grande musica.

L’orchestra diretta dal Maestro Cosimo Maraglino, sarà affiancata dal pianista solista Maestro Alessandro Vena per un programma interamente dedicato al genio di Robert Schumann, uno dei più raffinati interpreti dell’anima romantica ottocentesca.

Cuore del concerto sarà l’esecuzione del celeberrimo Concerto in la minore op. 54 per pianoforte e orchestra, autentico gioiello del repertorio romantico, in cui il lirismo poetico di Schumann si intreccia al virtuosismo tecnico, dando vita a un dialogo vibrante tra il pianista e l’orchestra. Un’opera che incarna l’essenza stessa del Romanticismo: introspezione, poesia e tensione espressiva. Cominciò a lavorarci nel 1841 riuscendo a terminarlo soltanto nel 1845, periodo tra i più sereni del compositore, perché finalmente aveva ottenuto il permesso per sposare la sua amata Clara Wieck. Si divide tradizionalmente in tre movimenti con una soluzione di continuità tra gli ultimi due: il primo – Allegro affettuoso, Fantasia, il secondo e il terzo – Intermezzo: andantino grazioso e Allegro vivace.

L’evento è concepito come un’esperienza immersiva che guiderà lo spettatore in un viaggio emozionale, dove la musica diventa racconto e riflessione interiore. A rendere la serata ancora più memorabile sarà l’incisione dal vivo del concerto, realizzata dalla prestigiosa etichetta Fortibus di Perugia: una testimonianza destinata a diffondere e conservare la bellezza di questa interpretazione unica.

“Ho sempre desiderato eseguire questo concerto di Schumann, perché è stato il primo che ho ascoltato e quello che mi ha fatto innamorare del pianoforte. È il mio primo vero ricordo musicale. Avevo solo cinque anni quando ascoltai l’interpretazione del M° Claudio Arrau con la London Symphony Orchestra, e in quel momento capii che la musica sarebbe stata la mia vita.

Oggi, finalmente, ho l’occasione di eseguire questo capolavoro per la prima volta, e poterlo fare proprio nella mia Basilicata, a Matera, la città nella quale sono ritornato da poco per insegnare al Conservatorio “R. Duni”. Questo ha per me un valore profondamente speciale”, afferma il M° Alessandro Vena.

Questa serata speciale rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della musica classica e per chi desidera scoprire la potenza evocativa del grande repertorio sinfonico.

Un appuntamento che promette di restare nel cuore del pubblico, celebrando la poesia e l’energia di uno dei più grandi compositori della storia.

