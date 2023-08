Matera: concerto “RESPIGHI SUITE” con L’Orchestra del Baraccano

Lunedì 7 agosto 2023 -ore 20,00- a Matera, nell’elegante Salone del Piano Nobile dello storico Palazzo Viceconte è in programma il concerto “Respighi Suite”, organizzato dall’associazione Matè e Solisti Lucani.

“Protagonista della serata -si specifica in una nota- l’Orchestra del Baraccano di Bologna, con un originale progetto dedicato alla musica di Respighi, in particolare alle “Antiche Arie e Danze per Liuto”, arrangiate per ensemble dal M° Giambattista Giocoli, direttore dell’orchestra e da Abio Codeluppi e Filippo Mazzoli.

L’Orchestra è composta da Gabriele Bellu al violino, Claudia Piga al flauto e ottavino, Davide Braco al clarinetto basso, Francesco Ulivi alla tromba, Alice Caradente all’arpa, Raffaele DAmen alla fisarmonica, István Batóri al clavicembalo, Gianluigi Paganelli al basso tuba.

Le Antiche Arie e Danze per liuto sono una raccolta di libere trascrizioni da brani per liuto del XVI e XVII secolo, realizzate da Ottorino Respighi e organizzate in tre suites per diversi organici orchestrali.

Nell’ arrangiamento originale proposto da Giocoli, con la sua Orchestra del Baraccano, le otto parti reali che compongono l’ensemble cercano di riprodurre tutti i colori orchestrali pensati da Respighi, con l’intento di creare una sintesi affascinante tra il garantire la presenza di strumenti fondamentali per Respighi, come l’arpa e il clavicembalo, ed il ricercare un suono nuovo e moderno con l’inserimento di fisarmonica e basso tuba. Il concerto del 7 agosto conclude il tour dell’’Orchestra del Baraccano in Basilicata, con il progetto Respighi Suite, che nel 2022 è stato portato in tournée in Polonia e Repubblica Ceca e nel 2023 sarà in Ungheria.

L’Orchestra del Baraccano, fondata nel 2013, nasce all’interno delle attività del Teatro del Baraccano di Bologna, dove viene realizzato un progetto di produzione e ricerca sul teatro musicale da camera.

L’obiettivo dell’Orchestra è suonare, con formazioni per orchestra da camera, opere musicali originariamente composte per grandi orchestre, producendo nuove partiture suonate “a parti reali”.

L’Orchestra ha prodotto numerosi spettacoli di teatro musicale sia autonomamente sia in coproduzione e collaborazione con altri soggetti, sul territorio nazionale e internazionale. Da quest’anno è nata la collaborazione con l’associazione Matè e Solisti Lucani, che ne condivide gli intenti e le aspirazioni artistiche.

È possibile prenotare i biglietti del concerto del 7 agosto contattando l’Ass. Matè via mail all’indirizzo mate.solistilucani@gmail.com, oppure telefonicamente o tramite Whatsapp al 3285410166.”

