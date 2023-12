Matera: concerto per raccogliere fondi in favore del centro per adulti autistici Villa Arcadia

Una raccolta fondi per finanziare la realizzazione del progetto per persone autistiche “Villa Arcadia”, centro semiresidenziale-residenziale per adulti autistici frutto della collaborazione tra la comunità terapeutica Casa dei Giovani Ets, sede di Matera, la cooperativa Alice e l’associazione Aura Blu, con il supporto della Provincia di Matera. E’ in programma il 23 dicembre nella chiesa di Sant’Agnese, a Matera, dove a partire dalle 20.00, si esibirà l’Orchestra Sinfonica di Matera.

L’iniziativa è del presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, in collaborazione con Aura Blu Ets, Viviamo Insieme Odv Ets, Cooperativa Ability Form, Omniamentis Ets ed enti del terzo settore impegnati sul territorio nella tematica dell’autismo, per sensibilizzare la comunità “a dare un apporto concreto che offra ai ragazzi autistici un’opportunità di inserimento sociale capace anche di alleviare le preoccupazioni delle famiglie sul dopo di noi. L’iniziativa intende celebrare il potere dell’azione collettiva, lo spirito di generosità e l’incrollabile impegno nel fare la differenza per migliorare la vita delle persone”.

Marrese ha chiamato tutti ad uno “sforzo collaborativo, attraverso il quale possiamo fare una differenza positiva nella vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. Sono convinto che la realizzazione di questo progetto possa arricchire la nostra realtà donando ai ragazzi l’opportunità di vivere una vita piena e dignitosa, fuori dalle mura domestiche, grazie alle cure di personale qualificato e ad esperienze di crescita che difficilmente potrebbero vivere in altro modo”.

Il concerto sarà preceduto, a partire dalle 9.00, da un convegno che si svolgerà nella sala consiliare della Provincia di Matera, in via Ridola, dal titolo “La comunità a misura di bambino e adulto con autismo”, moderato da Rino Finamore, dottore in Psicologia. Dopo i saluti del presidente Marrese, spazio alla presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, Luisa Langone, a Tonia Orlando, presidente di Viviamo Insieme Odv e coop. Ability Farm, e a Licia Curci, presidente di Aura Blu. Seguiranno gli interventi della psicologa Antonella Magno; della dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Rosaria Cancelliere; di Antonio Valenti, ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale all’Università della Calabria e di Lucio Cottini, ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale all’Università di Urbino.

Il ricavato delle donazioni -come detto all’inizio- sarà devoluto al progetto residenziale per autismo adulti di Matera, Villa Arcadia.

