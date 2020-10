Secondo e ultimo appuntamento a Matera con il Fadiesis Accordion Festival 2020, sabato 10 ottobre a Palazzo Viceconte. L’Ensemble Solisti Lucani e l’Ensemble Fadiesis di Pordenone s’incontrano sul palcoscenico di Matera, per accompagnare Cesare Chiacchiaretta, tra i massimi interpreti della fisarmonica, per Novecento.

Il concerto, con ingresso alle 19:45 per le procedure anti-Covid 19, è un omaggio, di ampio respiro, a grandi compositori tra America Latina ed Europa: da Carlos Gardel ad Astor Piazzolla, da Richard Galliano a Ennio Morricone.

La voce struggente della fisarmonica e il respiro degli archi trasporteranno il pubblico in un viaggio musicale che attraversa l’Atlantico, alimentando profondi collegamenti umani e artistici tra due mondi indissolubilmente legati tra loro. Il concerto presenta un programma che dal tango classico di Carlos Gardel giunge alla rivisitazione “eretica” di Astor Piazzola, genio argentino con radici tranesi. Dalle contaminazioni di Richard Galliano alle immortali colonne sonore di Ennio Morricone.

Uno spettacolo avvincente, che unisce il virtuosismo e l’intensa espressività di Cesare Chiacchiaretta – compositore, fisarmonicista e bandoneonista ai massimi livelli internazionali – alla massa sonora degli archi dell’Ensemble Solisti Lucani e l’Ensemble Fadiesis di Pordenone. La Vecchia Europa incontra il Nuovo Mondo. La Basilicata incontra il Friuli Venezia Giulia.

Biografie:

Cesare Chiacchiaretta, compositore, fisarmonicista e bandoneonista, è da anni tra i massimi interpreti della fisarmonica. Premiato nei più importanti concorsi nazionali internazionali, ottenendo anche il primo premio al Concorso internazionale “Città di Castelfidardo” nel 1993, si è esibito in oltre 1.000 concerti in 35 Paesi, anche come solista con prestigiose orchestre. È stato diretto dal Maestro Riccardo Muti presso il Teatro dell’Opera di Roma. Ha collaborato con Eddie Daniels, Amanda Sandrelli, Elio, Enzo Iacchetti, Giampaolo Bandini, Corrado Giuffredi, Trio di Parma, Enrico Fagone, Fernando Suarez Paz (il violinista di Astor Piazzolla). Insegna presso il Conservatorio Statale di Musica – Istituto di Alta Formazione Musicale “Umberto Giordano” di Foggia. Recentemente ha inciso per Decca, Naxos, Concerto, Fonè.

Giuseppe Salatino, editore, docente e direttore d’orchestra, ha diretto numerosi concerti sinfonici in Italia e all’estero accostandosi anche al patrimonio melodrammatico italiano e alle partiture di autori contemporanei. Già direttore artistico in diverse istituzioni e concorsi nazionali e internazionali, è consulente musicale per l’Orchestra ICO della Magna Grecia e presidente della società editoriale Art Communication srl. Ha presentato “Super Corpore” un progetto di Physical Computing (in fase di brevetto) con uno strumento interattivo capace di generare suono, video e immagini in tempo reale.

I Solisti Lucani sono l’Ensemble cameristico dell’Associazione Culturale M.A.T.È. (Musicisti e Artisti del Territorio e d’Europa) di Matera. È una formazione che si propone di valorizzare giovani talenti, includendoli nel proprio organico e rendendoli così protagonisti della nuova produzione musicale locale, nazionale ed europea.

Il Fadiesis Ensemble è la formazione cameristica dell’Associazione Musicale Fadiesis, dal 2011 promotrice e organizzatrice del Fadiesis Accordion Festival.

Per il progetto Novecento l’orchestra è diretta dal Maestro Giuseppe Salatino.

Novecento

Sabato 10 ottobre, ore 20.30 Palazzo Viceconte Matera – Via S. Potito, 7

ORE 19.45 INGRESSO E PROCEDURE ANTI COVID

Cesare Chiacchiaretta, bandoneόn e fisarmonica

Solisti Lucani, Fadiesis Ensemble diretti dal Maestro Giuseppe Salatino

AL TERMINE BRINDISI CON I MUSICISTI

INGRESSO SU PRENOTAZIONE*

Intero: 15 €

Ridotto: 12 € (under 18 e soci Matè)

Prevendita:

Cartolibreria Montemurro – via delle Beccherie, 69 • Tel. +39 0835 333411 – +39 328 4261594

Diritti di prevendita: 1€

Informazioni: +39 349 5782623

Per ulteriori informazioni sul Festival Internazionale Fisarmonicistico:

https://accordionfestival.fadiesis.org/