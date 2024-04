Matera: concerto “Di Danza in Danza” a cura dell’ “ArmoniEnsemble Piano Trio”

Sabato 20 aprile, ore 20:00, nella suggestiva cornice del Palazzo Viceconte di Matera, si terrà il concerto “Di Danza in Danza” a cura dell’ “ArmoniEnsemble Piano Trio”, organizzato da Matè e Solisti Lucani. “Il trio -si spiega in una nota- composto da Palma di Gaetano al Flauto, Giordano Muolo al Clarinetto e Danilo Panico al Pianoforte, propone brani appartenenti al repertorio classico dal tipico carattere “danzante”, con un programma vivace e accattivante.

Dalle danze Norvegesi di Grieg, la Danza Macabra di Saint Saëns, passando per le danze Ungheresi di Brahms e per la Tarantella di Cesar Cui, fino ad alcuni dei celebri brani del XX secolo di Gershwin e Nino Rota, arrangiati dagli stessi musicisti per flauto, clarinetto e pianoforte.

Danze da tutto il mondo per “mostrare” al pubblico un quadro musicale colorato e multietnico con rimandi anche a musiche che hanno segnato lo stile e la storia della metà del Novecento. Per prenotazioni scrivere a mate.solistilucani@gmail.com.”

