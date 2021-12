Ultimo appuntamento dell’anno il 31 dicembre 2021, ore 18, a Matera nell’Auditorium Gervasio di Piazza del Sedile, con protagonista FRANK TRITTO & The Original Band in “Happy New (Swing) Year” nell’ambito della stagione di concerti 2021 Matera Music Festival organizzata dal Lams Matera e dall’Associazione Culturale “R. D’Ambrosio”

Ingresso € 5, con “super” green pass e mascherina FFP2, inizio concerto ore 18.

“Dopo il successo dei concerti del mese di dicembre -si legge in una nota- , si conclude la stagione di concerti organizzata dal Lams e dall’Associazione Culturale “R. D’Ambrosio” con il Concerto di capodanno, che vedrà protagonista lo straordinario e poliedrico musicista Frank Tritto (cantante, trombonista, presentatore) con la “The Original Band”. Un viaggio che dagli anni 20 del Novecento è giunto a noi attraverso le voci di Roberto Rabagliati e Natalino Otto con le intramontabili “In cerca di te”, “Polvere di stelle”, “Un bacio a mezzanotte” solo per citarne alcune, in una effervescente serata in Swing per accogliere il Nuovo Anno.”

Il direttore artistico della rassegna, il M° Giovanni Pompeo, afferma che “con questo nuovo appuntamento termina con una serata frizzante e “leggera” la nostra stagione di concerti, improntata alla valorizzazione dei musicisti del territorio e dei giovani talenti di tutto il mondo, che ha visto per la gran parte protagonista l’Orchestra di Matera e della Basilicata, formata da professionisti e giovani neodiplomati in prevalenza del territorio lucano, riconosciuta e sostenuta dal Ministero per la Cultura sin dal 2018 (F.U.S.), e dalla Regione Basilicata. Analogamente a quanto fatto finora, anche per questo concerto, saranno attuate tutte le misure di prevenzione previste. A tal proposito ricordo che si accede con green pass rafforzato e con mascherina FFP2”.