Matera: concerto di benvenuto al 2024, dell’orchestra Sinfonica 131 della Basilicata

Accogliere il 2024 con un concerto brioso, frizzante, coinvolgente. E’ questo l’intento del “CONCERTO DI CAPODANNO” dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, diretta dal M° Nicola Samale, solista al bandoneon Massimiliano Pitocco, che si terrà domani, Martedi 2 gennaio, alle ore 19.30, nell’Auditorium “Gervasio” di Matera, “Da Vienna a Buenos Aires”, -si legge in una nota- un viaggio musicale attraverso le note di Piazzolla, Villaldo, Rodriguez, Gardel, Strauss, tenendo insieme la tradizione austriaca dei ritmi di valzer e polka e la magia sensuale del tango argentino, proposto in chiave sinfonica insieme al bandoneon.” “Abbiamo programmato – ha detto il M° Francesco Zingariello, direttore artistico della Camerata delle Arti – sei appuntamenti concertistici nei mesi di gennaio e febbraio che sappiano soddisfare il gusto e le esigenze di un pubblico eterogeneo e sensibile, con una attenzione soprattutto ai più giovani. Allo stesso tempo, vogliamo rafforzare il legame con l’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, che rappresenta oggi una preziosa istituzione musicale dal respiro regionale, espressione della identità e del valore di ciascuno dei 131 comuni della nostra regione”.

“Il primo appuntamento, come anticipato, proporrà un viaggio musicale da Vienna a Buenos Aires, dai valzer di Strauss al tango di Piazzolla, accompagnato dalla magia del bandoneon, un tipo di fisarmonica inventato dal musicista tedesco Heinrich Band, da cui deriva il nome. Nacque originariamente come strumento per la musica sacra, per accompagnare i canti durante le processioni o per sostituire l’organo nelle piccole ed inaccessibili chiese di montagna, prima di essere introdotto in Argentina da alcuni emigranti tedeschi, dove preso incontrò grande successo e fu inserito nel contesto della musica locale. L’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata sarà diretta dal M° Nicola Samale, direttore di orchestra di straordinaria esperienza e di valore internazionale.

Solista al bandoneon, Massimiliano Pitocco, che dopo aver studiato profondamente la filologia barocca, è oggi considerato tra i più importanti esecutori e filologi del mondo per il repertorio di Bach con la Fisarmonica. Da anni suona anche il bandoneon e si è dedicato al tango ed in particolare alla musica di Piazzolla; nel 1998 ha fondato il quartetto “Four for Tango”, nel 2000 il TrisTango e nel 2006 il sestetto “Viento de Tango”.

“CONCERTO DI CAPODANNO”

Costo del biglietto: 15 euro

Abbonamento alla stagione (6 concerti): 40 euro

Prevendita presso “Cartoleria Montemurro”, via delle Beccherie, Matera

Prossimo appuntamento: 6 gennaio 2024, ore 19.30- “ROMANTICI D’EUROPA”

Roberto TRAININI, violoncello

Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata

Direttore, Francesco Zingariello

Musiche di Weber, Dvorak