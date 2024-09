Matera: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Matera “Puccini Forever”

In programma giovedì 26 settembre con inizio alle 20:30 all’Auditorium Raffaele Gervasio – in piazza San Francesco d’Assisi a Matera – il concerto Puccini forever. Sul podio a dirigere l’Orchestra il Maestro Daniele Agiman, grande esperto della musica pucciniana. Le parti cantante sono affidate a Valentina Boi soprano e Ugo Tarquini tenore, due cantanti che calcano i palcoscenici più importanti del mondo proprio eseguendo le arie ed opere più famose di Puccini. Valentina Boi e Ugo Tarquini, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Matera, porteranno in scena alcuni dei personaggi resi celebri e immortali dalle note di Puccini come Mimì e Rodolfo, Tosca e Mario Cavaradossi, Manon e Des Grieux e infine Cio Cio-san e Pinkerton. Nel programma del concerto arie e duetti della Bohème, della Tosca, il quarto atto della Manon Lescaut e il duetto Viene la sera della Madama Butterfly. “Puccini forever, dopo il concerto che ha inaugurato la stagione sinfonica autunnale 2024 il 7 settembre e il concerto in collaborazione con il Fadiesis Accordion Festival del 14 settembre – afferma il Direttore artistico Saverio Vizziello – metterà in luce la capacità dell’Orchestra Sinfonica di Matera di affrontare oltre alla musica sinfonica anche quella operistica, in attesa di un Teatro a Matera nel quale poter finalmente allestire una stagione lirica degna di una città Capitale Europea della Cultura e Patrimonio dell’Umanità”. La stagione concertistica autunnale 2024 dell’Orchestra Sinfonica di Matera proseguirà domenica 13 ottobre alle 20:30 all’Auditorium Gervasio a Matera con: IL FASCINO DI MOZART. Francesco Nicolosi al pianoforte e l’Orchestra Sinfonica di Matera, diretta da Luigi Piovano eseguiranno musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. La terza stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica di Matera ha in calendario undici appuntamenti fino al 30 dicembre 2024, tutti gli spettacoli si terranno all’Auditorium Raffaele Gervasio, la sala da concerti ipogea del Conservatorio Duni di Matera. Il biglietto d’ingresso è di 10 € (per gli studenti di ogni ordine e grado ridotto di 5 €). E’ possibile acquistare l’abbonamento per 8 concerti a 50 euro. Per gli studenti l’abbonamento è di 30 euro. Si possono acquistare gli abbonamenti o i singoli titoli d’ingresso in prevendita alla biglietteria del Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, in piazza Vittorio Veneto, 23 a Matera aperta tutti i giorni dalle 18 alle 21. O recandosi alla Cartolibreria Montemurro, in via delle Beccherie, 69 a Matera. La cartoleria è aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20:30. Per ulteriori informazioni sugli spettacoli visitare il sito: https://orchestrasinfonicamatera.it/ Si può contattare l’Orchestra Sinfonica di Matera anche tramite WhatsApp al numero +39 327 485 0461.

· Giovedì 26 settembre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera

PUCCINI FOREVER

Valentina Boi – Soprano

Ugo Tarquini – Tenore

Musiche di: Giacomo Puccini

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Daniele Agiman

PROGRAMMA DI SALA:

da Bohème: Che gelida manina, aria di Rodolfo (quadro I); Sì, mi chiamano Mimì, aria di Mimì (quadro I); O soave fanciulla, duetto tra Rodolfo e Mimì (quadro I)

da Tosca Aria di Tosca Vissi d’arte; Aria di Cavaradossi E lucean le stelle;

Duetto atto primo Mario … Mario!;

da Manon Lescaut Atto Quarto;

da Madama Butterfly Duetto primo atto Pinkerton – Butterfly Viene la sera

Informazioni su biglietti, prevendita e contatti:

Biglietti:

Ingresso singolo 10,00 €

Ingresso singolo ridotto studenti 5,00 €

Abbonamenti:

Posto singolo per 8 spettacoli:

Intero 50,00 €

Ridotto studenti 30,00 €

Come acquistare:

Biglietteria:

· Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, in piazza Vittorio Veneto, 23 a Matera. Tutti i giorni dalle 18 alle 21.

· Cartolibreria Montemurro, in via delle Beccherie, 69 a Matera. Dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli: https://orchestrasinfonicamatera.it/