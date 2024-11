Matera: concerto del Kaleiduo “Frammenti”, della Stagione Concertistica 2024 Matè e Solisti Lucani

Sabato 23 Novembre 2024 ore 20:00 presso l’auditorium della Parrocchia San Giuseppe Artigiano a Matera si terrà il concerto “Frammenti” a cura del Kaleiduo nell’ambito della Stagione Concertistica 2024 Matè e Solisti Lucani. “Il Kaleiduo -si specifica in una nota- è composto da Tito Ciccarese al flauto traverso e Giannino Fassetta alla fisarmonica, due musicisti di lunga esperienza che si esibiscono regolarmente in Italia e all’estero.

“Frammenti” è un caleidoscopio di colori musicali, un vortice di suoni e stili, dal sacro al profano, dalla musica da film alla danza, dall’antico al moderno: questo è il recital di due solisti, che da parecchi anni formano questo insolito sodalizio artistico. Un connubio strumentale che unisce la cantabilità del flauto alla forza della fisarmonica; e così prendono corpo capolavori come il Siciliano di J.S. Bach o brani operistici come il Preludio e Brindisi dall’atto I dalla Traviata di G. Verdi. La versatilità dello strumento a mantice spinge gli interpreti ad affrontare anche brani ispirati come “C’era una volta il West” di E. Morricone o le delicate sfumature di Faurè. Non possono poi mancare in programma brani popolari come il Lied Tzigano di Popp e il Tango di Piazzolla. Fortemente voluta dai due interpreti, che vantano circa 200 concerti insieme, è infine la trascrizione di Stefano Nanni della celebre “Alla Turca” di Mozart, rivisitata in modo travolgente, magari dedicata al Sultano anziché all’Imperatore d’Austria.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.