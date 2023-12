Matera città del presepe. C”è la mostra concorso della Pro Loco

Tanta passione, la voglia di fare, una breve citazione nel corso della affollata conferenza stampa in Municipio sugli eventi del trentennale dell’Unesco, con l’annuncio che ci sarebbe stata una conferenza stampa, ma alla Pro Loco di Matera sono abituati al ”chi fa da sè, fa per tre” e hanno comunque avviato la mostra concorso solidale dei ”Presepi amatoriali” raffiguranti la nostra città millenaria. Sono arrivate le prime iscrizioni, come ci ha raccontato il presidente Peppino Cotugno,che si è prodigato per allestire al meglio gli spazi del porticato al Palazzo dell’Annunziata. Transenne d’obbligo, ma la passione per il presepe francescano resta e per noi quell’antica tradizione della civiltà contadina deve essere prioritaria rispetto a una importata, che non ci appartiene, che è quella degli alberi addobbati di luce, palle e palline. Partecipate e fate passaparola. Alla Pro Loco il clima natalizio c’è tutto e sentirete nenie e suoni di zampogne. Peppino Cotugno è capace anche di questo…

La mostra prevede l’esposizione di tutti i presepi amatoriali realizzati o in fase di realizzazione da parte di famiglie di Matera ed anche nei comuni della provincia che richiamano scenografia dell’antica città tenendo conto della Matera del sopra e del sotto e richiamando una linea comune rispetto al trentesimo anniversario di Matera patrimonio UNESCO.

Promosso da: Pro Loco Matera

Tel: 328 933 3548

Email: prolocostoriaculturatradizioni@gmail.com

Sitoweb: prolocomatera2019.it