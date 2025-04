Matera celebra la Settimana dell’’Europa

“Dal 5 al 10 maggio 2025, Materahub dà il via alla Settimana dell’Europa, una rassegna di appuntamenti culturali e formativi pensata per onorare i valori fondanti dell’Unione Europea.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che “Cuore simbolico dell’iniziativa sarà la Giornata dell’Europa del 9 maggio, che quest’anno segna il 75° anniversario della Dichiarazione Schuman, la storica proposta presentata nel 1950 dal ministro degli Esteri francese Robert Schuman che ha gettato le basi della cooperazione europea. Una settimana ricca di proiezioni, workshop, mostre e dibattiti animerà Matera, rinnovando l’impegno che da sempre contraddistingue il Consorzio Materahub nel valorizzare i principi dell’Unione Europea con particolare attenzione al ruolo delle giovani generazioni, che saranno chiamati a confrontarsi su temi cruciali come il Manifesto di Ventotene, il futuro dell’Europa e le sfide della società contemporanea.

Si comincia il 5 maggio con la Proiezione dedicata alle scuole del docufilm “Deforestazione Made in Italy” di Francesco De Augustinis presso la Casa per Ferie Sant’Anna, una storia che mette in discussione il concetto di “eccellenza” del Made in Italy, indagando angoli bui di un sistema di produzione globalizzato. Nella stessa giornata sarà anche inaugurata presso Palazzo Lanfranchi la mostra Maia, scaturita dall’omonimo progetto Horizon www.maia-project.eu con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alle sfide della catastrofe climatica. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 (il martedì: 14–20).

Si prosegue il 6 maggio con due appuntamenti pomeridiani entrambi a Palazzo Lanfranchi. Il primo è dedicato alla presentazione di EntreComp4Transition, progetto dedicato alla formazione di figure per la transizione ecologica, seguito da un workshop targato Futures Design Education, che invita a ripensare l’accessibilità degli spazi pubblici, inclusi quelli del museo stesso. Il 7 maggio, alle ore 17.30 presso il Cinema “Il Piccolo”, sarà proiettato il cortometraggio “Erasmus in Gaza”, vincitore del David di Donatello, che racconta l’esperienza di un giovane medico italiano primo studente Erasmus a Gaza. Si prosegue l’8 maggio con un laboratorio di orientamento a cura di Eurodesk Italy dedicato a EURES, il programma europeo per la mobilità lavorativa transnazionale.

Il 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, la programmazione entra nel vivo con una giornata interamente dedicata al dialogo sull’identità europea. Si comincia alle ore 17:00 presso Il Sicomoro con il laboratorio creativo “Europa: t’amo o non t’amo?”, durante il quale i partecipanti realizzeranno una fanzine ispirata al Manifesto di Ventotene. Alle ore 19:00 ci si sposta al Tower Art Museum (TAM) per l’incontro con Marco Di Liddo, Direttore del CeSI, che presenterà il suo ultimo saggio “La sfida della terza via: l’Europa nella tempesta globale”. La Settimana dell’Europa si chiude il 10 maggio, sempre al TAM, con la presentazione del libro “Inside Future Career: il tuo successo in un mondo che cambia” di Claudio Venezia, alle ore 19:00.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per aggiornamenti sul programma: www.materahub.com/settimana-europa-2025 .”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.