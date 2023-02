Matera capitale del ”Carnevale del riciclo”

Basta poco per divertirsi e festeggiare l’allegro evento carnascialesco, cominciato con la festa di Sant’ Antonio Abate e che si concluderà con il martedì grasso. E la sfilata evento che, il 15 febbraio, coinvolgerà a Matera i bambini degli istituti comprensivi, dei ragazzi del Liceo Artistico e dell’IIS ” Isabella Morra” è un esempio costruttivo e lungimirante, di come ci si possa divertire con poco e rispettando l’ambiente. La filiera virtuosa del riciclo per mascherarsi, realizzare festoni, carretti, installazioni e, naturalmente coriandoli… Un evento, che segue all’attività formativa avviata dall’azienda di settore Cosp Tecno Service, Comune di Matera ed Ente di Governo per le risorse idriche e rifiuti della Basilicata (Egrib). Tra i protagonisti delle scuole c’è tanta attesa, naturalmente, e il loro esempio – con quanto appreso e realizzato in classe- può essere d’esempio per altre scuole della Basilicata e del Paese. E magari l’anno prossimo, con la programmazione e l’organizzazione richiesta, si potrebbe organizzare a Matera la prima edizione regionale e poi (è auspicabile) edizione regionale del carnevale del riciclo. Pensateci: rispettare la natura, divertendosi e facendo divertire, ma con poca spesa.



IL COMUNICATO STAMPA

“Il CARNEVALE DEL RICICLO” è il titolo dell’’evento/sfilata previsto per il giorno 15 febbraio, che, vede la partecipazione di tutti gli Istituti Comprensivi della Città di Matera, del Liceo Artistico e dell’Istituto Professionale Isabella Morra e fa parte delle attività formative poste in essere dalla COSP Tecno Service, in collaborazione con Amministrazione Comunale Città di Matera, Ente E.G.R.I.B.(Ente di Governo per le Risorse Idriche e Rifiuti della Basilicata) .

Percorsi didattici che hanno come filo conduttore la riduzione, la rigenerazione nonché la raccolta differenziata, riciclo e riutilizzo dei rifiuti, il tutto nel rispetto dell’agenda 2030 e nell’ambito dell’economia circolare. L’intento, entrando nelle scuole, è quello di educare gli scolari/studenti già dalla primissima età ad una particolare attenzione per l’ambiente poiché, riteniamo questo, un modo per collegare strettamente la funzione educativa della scuola e le sue finalità didattiche volte allo sviluppo cognitivo e comportamentale dei ragazzi; i quali, fungono da veicolo per raggiungere le famiglie, diventando loro stessi educatori ( “Sentinelle/ Guardiani dell’Ambiente”) al fine di divulgare le buone pratiche necessarie al corretto riuso/recupero/riciclo dei rifiuti urbani ed alla corretta gestione di quel che ci rifiutiamo di utilizzare ancora.

E’ quanto, noi stiamo promuovendo ed attuando, negli Istituti Comprensivi della città di Matera confidando nella proficua collaborazione con le Pubbliche Istituzioni, convinti che: responsabilità e condivisione degli obiettivi e risultati a cui pervenire, siano un elemento fondamentale per il successo ed il raggiungimento delle finalità dell’intero programma. L’intero percorso, focalizza l’attenzione sulla tutela dell’ambiente in cui viviamo consapevoli che, l’impegno e il rispetto di alcune regole sono fondamentali per la sostenibilità del mondo e delle sue risorse: naturali, energetiche, vegetali, animali. L’itinerario educativo e didattico è basato sulla naturale curiosità dell’essere umano verso l’ambiente che ci circonda ed è proprio attraverso l’acquisizione di conoscenze sempre nuove che si favoriranno comportamenti responsabili e consapevoli, che saranno da pungolo per la valorizzazione del sistema raccolta differenziata. I percorsi che stiamo espletando nelle scuole, si suddividono in diverse fasi consistenti in vere e proprie attività formative di didattica d’aula, corredati da laboratori di riciclo creativo come quello fatto a Natale in alcuni plessi con la realizzazione di addobbi natalizi ed alberi realizzati con materiale sottratto alla spazzatura, sino agli eventi in varie occasioni come in questa fattispecie: “IL CARNEVALE DEL RICICLO” che, sempre attraverso l’utilizzo di materiale destinato alla spazzatura si sono creati vestiti e maschere che daranno vita ad una sfilata. Quindi, attraverso azioni che vedono nella scuola (nel suo contesto locale) un fattore indispensabile alla tutela ambientale e alla valorizzazione della risorsa rifiuti, possiamo dire di aver raggiunto un grande obiettivo poiché questo evento divertente, gioioso e colorato, è diventato una festa, un inno d’amore verso l’ambiente per l’intera cittadinanza. Un messaggio ed un esempio educativo dei ragazzi rivolto agli adulti, con la speranza che sia di stimolo e d’esempio per tutti i cittadini a cambiare la visione ed i comportamenti verso quello che ci si rifiuta di usare ancora e di far acquisire un nuovo stile di vita, una diversa visione, in sintesi far passare il concetto che “ il rifiuto può essere risorsa”