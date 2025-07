Matera: “Aqua Mater” – Inaugurazione Mercoledì 30 luglio

Mercoledì 30 luglio 2025 alle ore 18:30 nel MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo si inaugurerà la mostra “Aqua Mater”, e giovedì 31 luglio 2025 alle ore 18:30 si terrà il concerto “Forever Changed” di Letizia Dei.

La rassegna è curata da Mimmo Centonze, Artista e Direttore del MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo e Casa Museo – Casa Studio Mimmo Centonze, e da Francesco Corsi Direttore di Artingenio Museum, e corona la collaborazione tra i due musei, inaugurando un ciclo di mostre dedicato ai quattro elementi: acqua, fuoco, terra, aria.

L’acqua secondo il filosofo greco Talete, era l’origine di tutte le cose. L’origine accogliente, il fluido nel quale la vita si rende possibile, come del resto avviene nel ventre materno, simbolo della vita universale. Il miracolo di un microcosmo che esiste in equilibrio con l’universo o multiverso che possa essere.

Per questo “Matera”, “mater”, secondo uno dei possibili etimi dal latino è l’ideale luogo di partenza di questa rassegna, che comunque ha già vissuto un primo momento di annuncio a Firenze, davanti alla maestosa cupola del Brunelleschi.

L’arte è come una seconda creazione o una partecipazione alla creazione continua, dove nascono nuove visioni, dove si respira meraviglia attraverso la gioia del colore. Per questo l’arte trasforma i nostri mondi, lasciandoci immergere in dimensioni e variazioni, come fossero generi musicali differenti che afferiscono ad una condivisione di spirito, nel meraviglioso concerto della vita.

Alcune delle opere esposte nella mostra “Aqua Mater” al MUDIC:

In alto, Vinci, in basso a sinistra, Oscar Piattella e in basso a destra, Giovanni Medusei

E se l’arte incarna una relazione profonda con le armonie della musica, come sosteneva anche Kandinskij, sarà un piacere ascoltare giovedì 31 luglio alle ore 18:30 l’esibizione di Letizia Dei, cantante e performer, e il suo progetto “Forever Changed” in collaborazione con il Vertere String Quartet.

Il progetto unisce musica, poesia e multimedialità in un racconto emozionale e artistico che esplora il tema della trasformazione personale attraverso l’arte.

L’ispirazione nasce da Song for Drella, il concept album che Lou Reed e John Cale pubblicarono nel 1990 come tributo ad Andy Warhol, per esplorare la capacità dell’arte di trasformare la vita stessa.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.