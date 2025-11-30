Matera: Antonello Di Gennaro presenta il suo nuovo volume “Effimero permanente”

Sarà presentato Venerdì, 5 dicembre, il volume Effimero permanente di Antonello Di Gennaro, uno dei più autorevoli interpreti contemporanei della fotografia d’arte.

Il libro, curato da Roberto Lacarbonara, raccoglie oltre 100 immagini, molte inedite, frutto di una ricerca trentennale che racconta la vitalità culturale di Matera e la storia di decine di artisti italiani attraverso lo sguardo unico di Di Gennaro.

L’evento si terrà:

Venerdì 5 dicembre 2025, ore 17.30

MUSMA – Museo della Scultura Contemporanea, Via San Giacomo, Matera

Durante la presentazione interverranno:

Antonello Di Gennaro, autore

Roberto Lacarbonara, curatore del libro

Michele De Ruggieri, ex presidente Circolo La Scaletta

Angelo Bianco Chiaromonte, direttore programmi culturali Fondazione SoutHeritage

Virgilio Fidanza, fotografo

Modera Simona Spinella, Presidente Soc. Coop. Synchronos e Curatrice MUSMA e CASA ORTEGA.

