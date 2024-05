Matera: alla Galleria Riccardi, personale di Eustachio Lionetti

L’artista materano Eustachio Lionetti, classe 54, espone le sue opere alla Galleria

Riccardi di Matera in Via del Corso 108. Vernissage sabato 18 maggio ore 19,00 – finissage 2 giugno ore 20,00.

“Un omaggio alla città ed alla civiltà contadina -si spiega in una nota- che contempla gli scorci iconici degli antichi rioni sino alle scene di vita quotidiana nei vicinati a partire dal Dopoguerra.

La mostra comprende 30 quadri olio su tela e 5 disegni matita su carta.

Molte opere sono realizzate en plein air, altre trasformando foto storiche in bianco e

nero in quadri con colori immaginati dall’artista.

La sua è un’arte figurativa, meticolosa, attenta ai particolari e pervasa da colori

vivaci.

L’intento è quello di far riconoscere un ruolo primario ai contadini che hanno abitato i

Sassi per secoli, forgiando un habitat unico e straordinario ma che il mondo degli

affari ha loro usurpato.

Dalle sue opere traspare la resilienza degli abitanti dei Sassi, la sostenibiltà della loro

civiltà ed a tratti un passato autobiografico che conducono alla sua infanzia vissuta

nei Sassi.”

