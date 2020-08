Giovedì 27 agosto alle 18.30 a Matera, nell’ambito della rassegna “Sassi & Parole” in corso al Vicolo Cieco Salsamenteria in via Fiorentini, sarà presentato il volume “Calci e pugni sul tetto del mondo. Biagio Tralli, identikit di un campione” di Rossella Montemurro edito da Altrimedia.

Interverranno l’autrice, il Maestro Tralli, la direttrice editoriale di Altrimedia Gabriella Lanzillotta e l’attore Nando Irene, promotore di “Sassi & Parole”.

Nella nota di presentazione dell’evento si legge che: “Vola solo chi osa farlo”: è racchiuso in questa frase di Sepùlveda il senso di Calci e pugni sul tetto del mondo. Il testo ripercorre la storia, personale e professionale, del Maestro Biagio Tralli, pluricampione di kickboxing e attuale Direttore Tecnico Nazionale.

Fin da bambino Biagio aveva un sogno: raggiungere i vertici di una disciplina in Italia ancora poco conosciuta. Con caparbietà e tenacia, andando contro il parere di tutti – dai familiari agli amici più cari che volevano fargli cambiare idea – Biagio ha dimostrato che possono non esserci le condizioni, possiamo essere circondati da un contesto che sembra tramare contro di noi eppure se c’è la forza di volontà, la testardaggine, la convinzione che quel sogno possiamo realizzarlo, abbiamo un dovere verso noi stessi: tentare.

Il bambino che giocava su un ring improvvisato in cortile è così diventato campione di questo sport affascinante ma, spesso, vittima di pregiudizi: i calci e i pugni che evocano violenza si caricano in realtà, in chi pratica kickboxing, di tanti altri significati – possono essere un antistress, un passatempo o assumere i contorni di un riscatto.

In Calci e pugni sul tetto del mondo il Maestro Biagio Tralli, con l’umiltà che lo contraddistingue, si racconta alla giornalista Rossella Montemurro svelando tutto quello che c’è dietro un sogno: non solo le coppe, le medaglie, le cinture, soprattutto i sacrifici, le rinunce e gli inevitabili colpi bassi. Una lezione di vita, una storia intensa e avvincente che ha i contorni di una favola e i valori di una volta, come la lealtà e il rispetto.

Oggi il suo nome è una leggenda ed è grazie a lui che Matera, ben 11 anni prima che diventasse Capitale Europea della Cultura, è stata Capitale Mondiale della kickboxing.

Quattro i capitoli in cui è suddiviso il libro (“Identikit di un campione”, “Sul ring”, “L’album dei ricordi” e “Nel cuore della kickboxing”) che, con uno stile semplice e diretto, si rivolge sia a quanti praticano la kick sia ai lettori incuriositi da questo sport e dal profilo del Maestro Tralli.

Il testo inoltre, che ha la prefazione del presidente della FIKBMS Donato Milano, è corredato da fotografie che ripercorrono le tappe salienti della carriera agonistica del Campione e da QR CODE che rimandano ai filmati più belli degli incontri, per poter vivere le emozioni del ring.

La copertina, ideata da Enzo Epifania, è stata realizzata da Diòtima con foto firmate da Michele Morelli.

Rossella Montemurro, giornalista professionista materana. Ha lavorato per Il Quotidiano della Basilicata – occupandosi dei settori “Cronaca” e “Cultura” -, Il Mattino di Foggia, Il Mattino di Puglia e Basilicata, il Roma e con la testata giornalistica online www.ilmiotg.it. Ha collaborato con l’emittente televisiva “Antenna Sud”. Attualmente dirige la testata giornalistica online www.tuttoh24.info. Nel 2004 ha pubblicato per Ediesse Edizioni “I giorni di Scanzano”. Il volume, nel 2005, ha ricevuto la segnalazione della Giuria del Premio letterario Basilicata. Nel 2010 ha pubblicato per BMG Editrice “Carabinieri a Matera. Tradizione e modernità al servizio dei cittadini”. La pubblicazione è stata autorizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.”