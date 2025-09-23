Matera: al via la seconda edizione di “Controcampi”

Con una nota si annuncia che “Ritorna, dal 1° ottobre, il progetto Controcampi, giunto alla sua seconda edizione. Si tratta di un ciclo di eventi aperti al pubblico organizzato dalla Fondazione Zétema con il patrocinio della Città di Matera. L’intera iniziativa ha come finalità la conoscenza e la divulgazione del patrimonio artistico-culturale della città attraverso la produzione creativa realizzata sul territorio. Il filo conduttore che attraversa tutte le fasi del progetto è rappresentato dalla narrazione consapevole dei valori e delle peculiarità di Matera mediante l’impiego di determinate espressioni artistiche in grado di valorizzare il territorio rappresentandolo. Il calendario, ideato in collaborazione con la Scuola Ombre Meridiane, prevede appuntamenti rivolti sia alla comunità sia ai visitatori: si comincia con il ciclo di incontri formativi “Cinema, comunità e altre storie”, e con gli incontri-laboratorio per bambini e ragazzi “Immagini in gioco” e “L’atlante dei racconti” (quest’ultimo in alcuni istituti scolastici della città).

Eventi centrali restano i percorsi: “Workshop di sceneggiatura”, “Corso di videomaking” e “Laboratorio di montaggio digitale”, durante i quali si affronterà la stesura di una sceneggiatura finalizzata, in questa seconda edizione, alla realizzazione di un cortometraggio di finzione, girato sempre nei quartieri della città.

Evento finale sarà la presentazione pubblica dei lavori, accompagnata dalla proiezione del cortometraggio realizzato durante i percorsi formativi. Tutti gli eventi sono a libero accesso, fino a esaurimento posti. Pertanto, è necessaria la prenotazione. Per il calendario completo e per tutte le informazioni utili, inclusa la prenotazione, contattare il numero 379-1527785 o scrivere a: staff@zetema.org oppure info@ombremeridiane.it.”

