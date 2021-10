Prende il via a fine mese di novembre a Matera il Festival “Arte nella serra”, organizzato da GROUP POWER SERVICE in collaborazione con AC Presidium, Radiosa Music, Cava del Sole e Comune di Matera, che prevede in cartellone sei appuntamenti, ultimo dei quali il 2 aprile 2022.

Si inizierà, per l’appunto il 26 Novembre 2021 alle ore 21:00, con lo spettacolo di MICHELA GIRAUD “LA VERITÀ, NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ LO GIURO!”.

Il nuovo esilarante show in cui tra la scoperta di un nuovo amore e il consolidamento che le madri sono “generatori di ansia” naturali, tra una denuncia contro la “setta delle curvy” e uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele”, Michela darà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni italiote. Il tutto all’insegna di un motto contro le ingiustizie e gli stereotipi, che è ormai quasi un suo stile di vita: “Io te meno!”.

26 Novembre 2021 ore 21.00

SERRA DEL SOLE- MATERA-

FESTIVAL ARTE NELLA SERRA

Prevendita Caffetteria Di Bitonto –Matera ciaoticket.it

Info e prenotazioni 338 1333889

Come si evince dalla locandina che pubblichiamo a seguire, interessanti sono anche gli altri appuntamenti che sono in cartellone per questo nuovo festival materano ed esattamente: