Sabato 29 maggio alle ore 18:00 a Matera, presso il parco Agoragri (il parco urbano di comunità, all’angolo tra viale Italia e via dei Normanni), si terrà la presentazione del campo estivo dedicato ai bambini e in programma dal prossimo giugno, denominato Estate Netural, un progetto di Netural Coop, Impresa Sociale impegnata nella valorizzazione di imprese, territorio e comunità.

E’ quanto reso noto con un comunicato in cui si legge ancora che:

“Per i genitori sarà un’occasione per incontrare la Dott.ssa Lomuscio, responsabile del progetto, porre domande sul programma e scoprire con i propri occhi e i propri sensi il parco urbano in cui saranno svolte le attività.

Queste le macro-aree dell’iniziativa:

– Ecosostenibilità e cura della terra;

– Movimento in libertà;

– LudoDidattica;

– Naturalmente Artisti;

– Diventare Comunità;

Estate Netural – ha raccontato la Dott.ssa Lomuscio invitando le famiglie alla presentazione – è un’opportunità per favorire il BENESSERE Psico-fisico delle bambine e dei bambini facendogli vivere un’estate all’aria aperta, a stretto contatto con la Natura, in un luogo in cui la parola d’ordine è “libertà” di muoversi, di sperimentare e di imparare.”

I genitori interessati a partecipare all’evento sono invitati a comunicare la propria presenza alla Dott.ssa Lomuscio 3293778699 “.