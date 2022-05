​Coldiretti ed Eni rinnovano la loro collaborazione inaugurando il Circular Tour nei Mercati 2022, un viaggio in Italia attraverso ventuno mercati coperti fra quelli aderenti a Campagna Amica, dedicati alla vendita diretta dei prodotti della filiera agricola italiana. Domani e sabato tappa a Matera.

“In tutta Italia -si spiega in una nota- sono ventuno i mercati coinvolti in diverse città italiane: luoghi di socialità, condivisione, rispetto per la natura e tutela del nostro benessere, dove è possibile trovare prodotti a km 0 secondo la stagionalità.

Si comincerà la mattina intorno alle 10 con laboratori come “Ti insegno il riciclo” o “Compostiamoci meglio” passando per il “Gioco dell’oca” a tema economia circolare, fino ad arrivare alla “Spesa sostenibile” e “Ad ogni frutto la sua stagione” che vedrà i bambini impegnati a riconoscere la frutta e verdura di stagione, un laboratorio molto utile anche per i grandi che spesso non sanno quali prodotti consumare in diversi periodi dell’anno.

All’interno del mercato sarà allestito uno spazio interamente dedicato all’evento dove sono posizionati anche i due bidoni dedicati alla raccolta degli oli esausti e a quella degli scarti dell’ortofrutta che poi saranno utilizzati dai bambini nel laboratorio sul compostaggio.

Per introdurre il tema che poi affronteranno durante la giornata, sono stati proiettati a scuola video educativi. Protagonista, oltre ai bambini, anche un prodotto che farà da mascotte: per questo evento, il primo di 4 che si terranno fino alla fine di quest’anno, il prodotto scelto è il fagiolo, che sarà riprodotto su un cartonato da sfruttare anche per delle foto ricordo.

Inoltre, per l’occasione sempre presso il mercato di Campagna amica a Matera sono previsti due laboratori, uno di riutilizzo del cibo a cura dello chef Battista Guastamacchia, presidente dell’ Associazione cuochi materani, che realizzerà una demo di un piatto antispreco coinvolgendo la quinta classe dell’Istituto alberghiero di Matera, ed uno sul riutilizzo della cera a cura di Franco Rondinella e rivolto alle terzi classi della scuola primaria.

Sabato in programma un laboratorio a cura di un altra quinta classe dell’istituto alberghiero di Matera che realizzerà una demo di un dessert creato dall’alunna Sara Galetta, che valorizza le eccellenze del territorio e che si è aggiudicato il primo posto al Concorso Internazionale “un piatto con l’oro bianco” di Cervia qualche giorno fa.”