Matera: al Borgo La Martella, la Giornata del Benessere con i Nonni

È in programma domani, mercoledì 11 giugno 2025, dalle ore 9,30 al Borgo La Martella a Matera la Giornata del Benessere con i Nonni, realizzata dall’Istituto Comprensivo Semeria, plesso dell’infanzia La Martella. “Protagonisti della giornata -si legge in una nota- saranno i bambini della scuola dell’infanzia e i loro nonni, impegnati in attività motorie, percorsi ginnici e momenti educativi dedicati al benessere fisico e relazionale.

Ad animare la giornata sarà la campionessa di pallanuoto, Tania Di Mario, del Team Illumina di Sport e Salute, che condividerà con nonni, insegnanti e piccoli alunni la sua esperienza sportiva, il valore dello sport e l’importanza di promuovere uno stile di vita sano e attivo fin dall’infanzia, giocando anche con le coppie di nonni e nipoti, che avranno il compito a fine percorso di comporre un puzzle con l‘immagine identificativa del progetto.

Tra le attività previste, anche “la cucina del benessere”, organizzato con il contributo dell’Associazione del Borgo La Martella, che guiderà i partecipanti nella preparazione di semplici piatti sani, ispirati alla tradizione locale

La Giornata del Benessere con i nonni conclude il progetto “Scuola Attiva Infanzia” che in Basilicata ha coinvolto oltre 4.200 alunni di 206 sezioni, in 106 scuole dell’Infanzia.

“Scuola Attiva Infanzia” è un progetto pilota promosso da Sport e Salute, in accordo con il Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, e l’Ufficio Scolastico Regionale, per diffondere l’attività motoria tra i più piccoli e la cultura del benessere e del movimento nella scuola dell’infanzia.

Tutte le classi partecipanti hanno ricevuto un kit per l’attività motoria, per consentire agli insegnanti lo svolgimento dell’attività anche nei prossimi anni. Inoltre, sono stati avviati percorsi formativi con incontri mensili, online e in presenza, tenuti dalla Commissione di progetto, dedicati agli insegnanti.

Figura centrale del progetto è il Tutor formatore chiamato a realizzare incontri laboratoriali nelle scuole dell’infanzia con insegnanti e i bambini, effettuando la formazione in situazione e offrendo supporto metodologico e sulle varie attività previste dal progetto.

A conclusione del progetto, in tutte le scuole coinvolte, sono state promosse sia le “Feste di fine anno”, che le “Giornate del benessere coi nonni”, per stimolare una sempre maggiore interazione e integrazione tra le diverse fasce anagrafiche, all’insegna dell’attività motoria e fisica.” Per maggiori informazioni:

www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/kids-regionali/basilicata.html

