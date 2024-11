Matera: AIDE Basilicata presenta “IO sposa bambina… l’infanzia violata”, incontro sul tema matrimoni precoci.

Martedì 26 ottobre -alle ore 17,30- nella Sala Laura Battista della Biblioteca Provinciale di Matera, Aide Basilicata presenta “IO sposa bambina… l’infanzia violata”, un incontro sul tema dei matrimoni precoci.

“Il matrimonio precoce -si rileva in una nota- è una realtà tragica che continua a colpire milioni di bambine in tutto il mondo e rappresenta una grave violazione dei diritti umani delle bambine privandole del loro diritto all’infanzia, all’istruzione, alla salute.

L’evento dopo i saluti della Presidente di Aide, sarà introdotto da Stefania Draicchio che coordinerà i vari interventi. Il tema verrà affrontato sotto diversi aspetti dai relatori presenti : Don Michele La Rocca, Fausta Matera, Caterina Rotondaro, Giorgia Butera. Una panoramica generale sul fenomeno che rappresenterà le diverse conseguenze di un matrimonio combinato precoce, dal punto di vista fisico, psicologico , sociale. Verranno presentati dati e anche un reportage fotografico da Calcutta. L’India è uno dei Paesi con il più alto numero di matrimoni precoci al mondo. Nonostante le leggi che vietano il matrimonio al di sotto dei 18 anni, la pratica rimane diffusa, specialmente nelle aree rurali e tra le comunità più svantaggiate. Le cause sono molteplici: la povertà, la mancanza di istruzione, di tradizioni culturali. In Italia tali fenomeni si riscontrano maggiormente al Nord, data la presenza di un numero maggiore di immigrati, provenienti da tali paesi.

Al termine dell’incontro Ivana Salvemini presenterà la sua proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione sentimentale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali, private e paritarie».

Ci chiederemo se ciò può rappresentare uno strumento efficace, per prevenire casi di violenza e aiutare lo sviluppo dell’empatia tra i giovani.”

