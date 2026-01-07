Matera accoglie Luca Aquino: concerto al Rosetta Jazz Club

Dai palchi internazionali alla dimensione raccolta del club della Città dei Sassi: Luca Aquino sceglie il Rosetta Jazz Club come tappa del suo tour, portando a Matera un percorso musicale costruito tra esperienze, viaggi e contaminazioni. Domenica 11 gennaio, alle ore 21:00, il club ospiterà il quartetto del trombettista partenopeo per una serata che unisce intensità, poesia e improvvisazione.

Tra i trombettisti jazz italiani più apprezzati all’estero, Aquino si è avvicinato alla musica da autodidatta, iniziando a suonare a diciannove anni; dopo gli studi in Economia ha deciso di dedicarsi interamente alla musica, affascinato dal suono di Miles Davis e Chet Baker. Il viaggio, geografico e sonoro, è presto diventato il tratto distintivo della sua poetica.

Dopo il debutto come leader nel 2007, la sua ricerca sonora lo ha portato a registrare in luoghi non convenzionali e a firmare quindici album, oltre a più di ottanta collaborazioni discografiche. Tra le più significative figurano quelle con Roy Hargrove, Jon Hassell, Sting, Manu Katché, Lucio Dalla e Mimmo Paladino. Il progetto PETRA, registrato nel sito archeologico UNESCO in Giordania con l’Orchestra Nazionale Giordana nell’ambito della campagna #UNITE4HERITAGE, sintetizza la sua idea di musica come ponte tra culture. È ideatore e direttore artistico del festival Riverberi e autore di colonne sonore per il cinema, tra cui Fortunata (David di Donatello). Negli ultimi anni ha realizzato progetti interdisciplinari, ambientali e formativi e nel 2023 compone la colonna sonora del cortometraggio Reem – The Bedouin Boxer.

Sul palco del Rosetta Jazz Club, Aquino sarà affiancato da Bruno Montrone (pianoforte), Giuseppe Venezia (contrabbasso) e Giovanni Scasciamacchia (batteria): un evento raro che segna il ritorno alla dimensione intima del jazz club, dopo anni trascorsi sui palchi dei teatri di tutto il mondo.

«Per noi del Rosetta – dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club – questo concerto rappresenta un incontro tra storia, talento e passione. Ospitare Luca Aquino significa offrire al pubblico un’esperienza autentica: la musica torna vicina, respira insieme alle persone e diventa dialogo».

L’evento, patrocinato dal Comune di Matera, si terrà al Rosetta Jazz Club, nel recinto Marconi presso il Commerciale Le Botteghe della Città dei Sassi. Il biglietto d’ingresso è di €15. Prenotazione consigliata al 350 166 0573.