Matera: A Palazzo Viceconte il concerto “Tra Europa e Buenos Aires”

“L’Orchestra di Matera e della Basilicata/Associazione Culturale R. D’Ambrosio, in collaborazione con il LAMS, presenta “𝐓𝐫𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐞 𝐁𝐮𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐀𝐢𝐫𝐞𝐬”, un nuovo appuntamento sinfonico che si terrà, venerdì 5 giugno 2026 – Ore 30, nella suggestiva cornice di Palazzo Viceconte di Matera.

“Protagonisti della serata –si legge in una nota– saranno l’𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚, diretta da 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐃𝐞 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 (direttore di lunga e acclamata carriera), e il bandoneonista 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢𝐚, interprete di riferimento nel panorama internazionale del bandoneon.

Il programma si apre con la 𝐒𝐞𝐫𝐞𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢 𝐨𝐩. 𝟐𝟎 di 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐄𝐥𝐠𝐚𝐫, pagina di intensa eleganza e cantabilità. Seguiranno le celebri 𝐃𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐩𝐨𝐩𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐞 di 𝐁𝐞́𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐨́𝐤, un vivace affresco sonoro che attinge alle tradizioni musicali dell’Europa orientale.

La seconda parte del concerto sarà dedicata ad 𝐀𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐨𝐥𝐥𝐚, il compositore che ha rivoluzionato il tango proiettandolo nella dimensione della musica colta contemporanea. Al centro del programma l’𝐀𝐜𝐨𝐧𝐜𝐚𝐠𝐮𝐚, 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐨𝐧, 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢 𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢, capolavoro in cui energia ritmica, lirismo e virtuosismo si fondono in una scrittura di straordinaria intensità.

A chiudere la serata sarà 𝐀𝐝𝐢𝐨́𝐬 𝐍𝐨𝐧𝐢𝐧𝐨, una delle composizioni più celebri e commoventi di Piazzolla, omaggio al padre scomparso e pagina simbolo della sua poetica.

𝐔𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐯𝐢𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐟𝐟𝐚𝐬𝐜𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐚 𝐥’𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐞 𝐥’𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚, 𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞.”

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