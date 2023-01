Matera, a Casa Netural incontro con Giovanni Floris su scuola e giovani

Il 13 gennaio, alle ore 8:30, il giornalista e conduttore televisivo Giovanni Floris sarà ospite a Matera dell’Associazione Casa Netural.

In città per presentare il suo libro, “Il gioco”, agli studenti di alcune scuole materane, il giornalista, che segue l’associazione dalla sua nascita dieci anni fa a Matera, terrà un incontro per parlare del ruolo della scuola per le nuove generazioni. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook di Casa Netural. Per richiedere di partecipare in presenza si invitano i lettori a scrivere a casa@benetural.com

Casa e comunità dell’innovazione sociale nel cuore del Mediterraneo, Casa Netural è

un’associazione che dal 2012 promuove eventi, incontri ispirazionali e scambi culturali per

generare giorno dopo giorno nuove opportunità per i territori e le comunità rurali. Tra i temi

trattati dall’associazione, per citarne alcuni: sostenibilità, ambiente, famiglia, inclusione, abitare collaborativo, smart working, imprenditorialità, scuola e giovani.

“Dal principio – racconta Andrea Paoletti, Presidente dell’associazione – Casa Netural è stata

immaginata come una piattaforma di relazioni, tramite cui generare opportunità per i soci e

l’ecosistema territoriale. La porta della casa è sempre aperta per ospitare tanti incontri, attività ed eventi organizzati dalla comunità per la comunità, in un’atmosfera ricca di socialità. L’ incontro con Giovanni Floris è solo uno dei primi che animeranno il 2023 e che ogni persona potrà vivere associandosi a Casa Netural. Con un direttivo composto in maggioranza da under 35, le nuove generazioni sono da sempre uno dei principali target a cui sono rivolte le attività dell’associazione, che nel corso degli anni ha formato diversi giovani attraverso i programmi di Servizio Volontario Europeo ed Erasmus per Giovani Imprenditori condividendo con loro competenze e metodologie di progettazione.

Partner di progetto di Prime Minister Basilicata, Scuola di Politica per Giovani Donne, Casa

Netural è anche tra le sedi lucane delle lezioni della scuola, e collabora attivamente allo sviluppo di una nuova leadership e di competenze trasversali nelle giovani donne tra i 14 e i 18 anni. Nel 2022 in qualità di spazio votato a dare voce ai giovani ed esplorare nuove tematiche, ha ospitato il giovane attivista Giorgio Brizio, membro del gruppo Fridays for Future Italia, per la presentazione del suo ultimo libro, e di recente ha avviato una collaborazione con le scuole per proporre agli studenti nuovi modelli di orientamento professionale grazie agli incontri ispirazionali con i nomadi digitali e le nuove figure lavorative presenti nel suo network internazionale.

Sempre per i giovani, dai 15 ai 18 anni, presso la sede dell’associazione in via Galileo Galilei 1 a Matera, è prevista la partenza di uno speciale percorso di incubazione di idee.

L’incontro con il giornalista Giovanni Floris sarà una nuova occasione per contaminare la

comunità locale con nuove idee e visioni e riflettere in particolare sul mondo della scuola, tra didattica e vita quotidiana.“