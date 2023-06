Matera: A Casa Natural la “Vita lenta” di Gianvito Fanelli

“Giovedì 15 giugno alle ore 19 si terrà presso la sede dell’Associazione Casa Netural (in via Galileo Galilei 1 a Matera) un incontro con Gianvito Fanelli, designer e curatore dell’account Instagram Vita Lenta e della newsletter La Colazione dei Campioni.” Lo si annuncia con una nota in cui gli organizzatori specificano che “ Con lui parleremo della serialità su Instagram, del branding, ma anche di cosa significa vivere la vita lenta a partire dalla sua esperienza. Gianvito ha infatti deciso di tornare a vivere nella “sua” Conversano dopo vari anni a Milano, decidendo di cambiare la sua vita. Gianvito Fanelli è designer, fondatore e curatore di Vita lenta, editor, communication manager di LOI e autore della newsletter La Colazione dei Campioni (colazione.email). Come designer, si occupa di consulenza in branding, content design ed eventi nel settore pubblico e privato. Ha lavorato per Tangity, VICE, Elita, Linecheck, Milano Design Award.

Vita Lenta

Vita Lenta è il suono delle cicale, il bucato steso, una persona che dorme, guardare il mare al tramonto, annoiarsi senza sentirsi in colpa, celebrare gli esseri umani e la semplicità, apprezzare la vita com’è. E poi è un progetto artistico, su Instagram.

La Colazione dei Campioni

Dal 2018, La Colazione dei Campioni è la newsletter che informa e ispira sul mondo contemporaneo. Ogni settimana invita 5000 persone iscritte ad approfondire temi differenti attraverso una selezione di link.

Casa Netural Incontra è un format che ospita, in residenza a Matera, innovatori, organizzazioni, esperienze collettive generative e moltiplicatrici di nuove progettualità, metodologie, best practices, dando voce non solo ai processi di successo ma anche ai fallimenti, alle complessità, alle criticità di ogni percorso. Vuole portare persone speciali, insieme alle loro storie e alle loro competenze per farle diventare “semi” per la nostra comunità, ispirazioni e opportunità. Questo particolare Casa Netural Incontra vedrà la collaborazione di Wonder Grottole, impresa sociale che accoglierà l’ospite nella quiete e la cultura della lentezza di Grottole, un paese di circa 2000 abitanti della collina materana.

Per richiedere di partecipare all’incontro o ricevere informazioni sui prossimi eventi in programma inviare una mail a casa@benetural.com”